19 Ağustos 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer harekatını sürdürüyor! Draxler, Pablo Galdames, Anders Dreyer... | GS haberleri

Son dakika Galatasaray haberleri... Gelecek sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da, Fatih Terim ve scout ekibi transferler için ince eleyip sık dokuyor. Burak Elmas ve ekibi hazırlanan listedeki yıldızları kadroya katmak için harekete geçti. Listeye Draxler, Pablo Galdames, Anders Dreyer gibi isimler de eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler ve detayları... (GS haberleri)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer harekatını sürdürüyor! Draxler, Pablo Galdames, Anders Dreyer... | GS haberleri
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 Giriş Tarihi: 18.08.2021

19 Haziran'da Galatasaray'ın yeni başkanı seçilen Burak Elmas, ilk iş olarak sözleşmesi sona eren Fatih Terim'i takımın başına getirdi. Ardından transfer için kolları sıvayan Elmas ve yönetimi Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey, Alexandru Cicaldau, Patrick Van Aanholt ve Berkan Kutlu'yu Galatasaray'a kattı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer harekatını sürdürüyor! Draxler, Pablo Galdames, Anders Dreyer... | GS haberleri

2021-2022 sezonu transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda listeye yeni isimler eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer harekatını sürdürüyor! Draxler, Pablo Galdames, Anders Dreyer... | GS haberleri

HALİL DERVİŞOĞLU

Brentford, sol açık ve santrforda forma giyebilen Yoane Wissa'yı kadroya kattı. Bu transferle Halil'in Premier Lig ekibinde forma şansı azaldı. Galatasaray, milli forvetten haber beklerken, İngiliz cephesinin 5 milyon euro bonservis beklediği öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer harekatını sürdürüyor! Draxler, Pablo Galdames, Anders Dreyer... | GS haberleri

GEDSON FERNANDES

Gedson Fernandes transferinde büyük yol alındı. Aslan 10 milyon euro civarında bir bedelle Geson'u kadroya katmaya çalışıyor. Fernandes, Galatasaray'a gitmek istediğini yönetime bildirdi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer harekatını sürdürüyor! Draxler, Pablo Galdames, Anders Dreyer... | GS haberleri

ALIOU DIENG

Uzun süredir El Ahly ile Aliou Dieng transferi için görüşen Galatasaray'ın, 23 yaşındaki ön liberoyu çok istediği öğrenildi. Mısır basınında yer alan bilgilere göre Galatasaray, şu sıralar El Ahly yönetimiyle Aliou Dieng transferi için yoğun görüşme halinde. Cimbom, oyuncunun bonservisi için pazarlık aşamasında.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer harekatını sürdürüyor! Draxler, Pablo Galdames, Anders Dreyer... | GS haberleri

EREN DİNKÇİ

Gençleşme operasyonunu başarıyla devam ettiren Galatasaray, Werder Bremen forması giyen Eren Dinkçi'yi takip etmeyi sürdürüyor. Aslan, 2022 yılında sözleşmesi bitecek genç futbolcu için nabız yokluyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer harekatını sürdürüyor! Draxler, Pablo Galdames, Anders Dreyer... | GS haberleri

PABLO GALDAMES

Şili basını, Galatasaray'ın Şili Milli Takımı'nın 'Yeni Gary Medel'i olarak anılan 24 yaşındaki ön libero Pablo Galdames'i gündemine aldığını öne sürdü.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer harekatını sürdürüyor! Draxler, Pablo Galdames, Anders Dreyer... | GS haberleri

ANDERS DREYER

Sarı-kırmızılılar hızlı bir kanat oyuncusu kadrosuna katmak isterken, scout ekibi tarafından Victor Nelsson'un vatandaşı olan Anders Dreyer önerildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer harekatını sürdürüyor! Draxler, Pablo Galdames, Anders Dreyer... | GS haberleri

JULIAN DRAXLER

Daha önce G.Saray'ı reddeden 27 yaşındaki oyuncu, PSG'nin kendisine kulüp bul demesi ardından, uzun süredir kendisiyle ilgilenen Cimbom'a yeşil ışık yakabileceği belirtildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Terim’den transfer müjdesi! Anlaşma sağladık Terim'den transfer müjdesi! "Anlaşma sağladık"
Terim’den Marcao sözleri: Yerine transfer... Terim'den Marcao sözleri: Yerine transfer...
Marcao aynı hareketi Terim’e yapsaydı... "Marcao aynı hareketi Terim'e yapsaydı..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör