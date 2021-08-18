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GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in mutlu günü!

G.Saray’da Mostafa Mohamed’in mutlu günü!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 Giriş Tarihi: 18.08.2021

Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed ile eşi Hayah Salama Osman'ın bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Sarı-kırmızılıların resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Mostafa ve eşini tebrik eder, yeni doğan bebekleri Oday Mostafa Mohamed'e uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz" ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Futbol Takımı oyuncularımızdan Mostafa Mohamed ve değerli eşi Hayah Salama Osman'ın bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Mostafa ve eşini tebrik eder, yeni doğan bebekleri Oday Mostafa Mohamed'e uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz" denildi.
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