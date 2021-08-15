Son dakika Galatasaray haberleri... Geçirdiği havai fişek kazası sonucunda uzun süredir sahalarda yer almayan Norveçli yıldız Omar Elabdellaoui için flaş bir gelişme yaşandı. Yabancı sınırlaması sebebiyle, Omar Elabdellaoui'nin lisansı askıya alınacak (GS haberleri)

Galatasaray ile sözleşmesi devam eden Omar Elabdellaoui yeni sezona da sarı-kırmızılı forma altında devam edecek.

Yabancı kontenjanından dolayı Omar Elabdellaoui'nin lisansını çıkartmayacak olan Galatasaray, buna rağmen Omar ile antrenmanlara devam edecek.

DURUMU GÖZLEMLENECEK

Eylül ayının ilk haftasında yapılacak olan kök hücre naklinin ardından durumu gözlemlenecek olan Omar hakkındaki son karar sağlık heyetlerinin aldığı karar sonrasında belli olacak.

Galatasaray tarafından lisansı çıkartılmayacak olan Omar, en iyi ihtimalle Ekim ayında Florya'da bireysel antrenmanlarını sürdürecek ve kök hücre nakli sürecinde her şey planlandığı gibi seyrederse Norveçli futbolcunun takımla çalışmalara başlaması Kasım ayını bulacak.

MENAJERİ AÇIKLAMA YAPTI!

Omar Elabdellaoui'nin menajeri Adampour: "Omar'ın vücudu, tekrar toparlamasına yardım ediyor. Hayatında hiç alkol almadı, hep uyku düzenine sadık kaldı. Doktorlar sakatlığından geri dönüş sürecinde inanılmaz derecede ilerleme gösterdiğini söylüyor."

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