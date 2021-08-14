Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Gedson Fernandes, Alexander Sörloth, Halil Dervişoğlu... | GS haberleri
Gelecek sezon transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Alexandru Cicaldau, Sacha Boey, Patrick Van Aanholt, Berkan Kutlu ve Victor Nelsson'u kadrosuna kattı. Birçok oyuncusuyla sözleşmesi sona eren Galatasaray eksik bölgelere takviye yapacak. Genç ve dinamik bir kadro kurmak isteyen sarı kırmızılılar, Gedson Fernandes, Alexander Sörloth, Halil Dervişoğlu gibi isimleri de gündemine aldı. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler ve detayları... (GS haberleri)
19 Haziran'da Galatasaray'ın yeni başkanı seçilen Burak Elmas, ilk iş olarak sözleşmesi sona eren Fatih Terim'i takımın başına getirdi. Ardından transfer için kolları sıvayan Elmas ve yönetimi Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey, Alexandru Cicaldau, Patrick Van Aanholt ve Berkan Kutlu'yu Galatasaray'a kattı.
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda listeye yeni isimler eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler...
İRFAN CAN EĞRİBAYAT
Göztepe'nin genç kalecisi İrfan Can Eğribayat Galatasaray'ın gündemine gelen isimler arasına adını yazdırdı. Fatih Terim'in ısrarcı olduğu genç kaleci için görüşmeler yakında resmiyet kazanacak.
JOSE IZQUIERDO
İngiliz medyasında çıkan iddialara göre, 1 Temmuz'da İngiliz ekibi Brighton ile sözleşmesi sona eren ve boşta olan Kolombiyalı yıldız Jose Izquierdo'nun Galatasaray'a önerildiği iddia edildi. Kararı Fatih Terim verecek.
HALİL DERVİŞOĞLU
Brentford, sol açık ve santrforda forma giyebilen Yoane Wissa'yı kadroya kattı. Bu transferle Halil'in Premier Lig ekibinde forma şansı azaldı. Galatasaray, milli forvetten haber beklerken, İngiliz cephesinin 5 milyon euro bonservis beklediği öğrenildi.
ALEXANDER SÖRLOTH
Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da gündeminde yer alan Alexander Sörloth için devreye girdi. Diagne'yi satmak isteyen Aslan, Mostafa Mohamed ile birlikte ciddi bir forvet transferi hedefliyordu. Sörloth bu noktada listenin başında yer aldı.
GEDSON FERNANDES
Gedson Fernandes transferinde büyük yol alındı. Aslan 10 milyon euro civarında bir bedelle Geson'u kadroya katmaya çalışıyor. Fernandes, Galatasaray'a gitmek istediğini yönetime bildirdi.
MICHAEL CUISANCE
Galatasaray'da orta saha arayışları devam ediyor. Gedson Fernandes için nabız yoklanırken, alternatif isim olarak Bayern Münih'in genç orta sahası Michael Cuisance görülüyor.
BRIAN OCAMPO
Galatasaray'ın Uruguay ekibi Nacional takımında forma giyen 22 yaşındaki Brian Ocampo'yu transfer etmek istediği öne sürüldü. Takvim'in haberine göre, Uruguaylı forvet için kulübü Nacional'e 8 milyon Dolar'lık bir teklif yapma hazırlığı içinde olduğu iddia edildi.
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