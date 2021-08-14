ALEXANDER SÖRLOTH

Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da gündeminde yer alan Alexander Sörloth için devreye girdi. Diagne'yi satmak isteyen Aslan, Mostafa Mohamed ile birlikte ciddi bir forvet transferi hedefliyordu. Sörloth bu noktada listenin başında yer aldı.