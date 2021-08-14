14 Ağustos 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da yeni transfer Victor Nelsson topbaşı yaptı! İşte o görüntüler

Nelsson topbaşı yaptı! İşte o görüntüler
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 14.08.2021

Galatasaray, 2021-2022 sezonunu Giresunspor deplasmanında açacak. Sarı-kırmızılılar bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, yeni transfer Victor Nelsson takımıyla birlikte ilk antrenmanına çıktı. İşte o görüntüler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'in açılış haftasında 16 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Giresunspor'la karşılaşacak olan Galatasaray, hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-kırmızılıların Kopenhag'dan kadrosuna kattığı Danimarkalı stoper Victor Nelsson da takımla birlikte ilk idmanına çıktı.

İşte o görüntüler:

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Diagne’den dikkat çeken paylaşım Diagne'den dikkat çeken paylaşım
Cimbom’dan 22’lik yıldız için dudak uçuklatan rakam! Cimbom'dan 22'lik yıldız için dudak uçuklatan rakam!
Cimbom’dan bir transfer bombası daha! Terim’in gözdesi geliyor Cimbom'dan bir transfer bombası daha! Terim'in gözdesi geliyor
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör