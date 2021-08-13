Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin istediği Alexander Sörloth için Galatasaray da devreye girdi!
A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Spor Gündemi Transfer programında flaş bir gelişmeyi paylaştı. Uzundurukan, Galatasaray'ın Alexander Sörloth için devreye girdiğini açıkladı. Uzundurukan ayrıca, Başkan Burak Elmas'ın oyuncunun şartlarını sorduğunu ifade etti.Yıldız golcü için Fenerbahçe de devredeydi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Galatasaray, Patrick van Aanholt, Sacha Boey, Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk, Cicaldau, Barış Alper Yılmaz, Berkan Kutlu ve Victor Nelsson gibi önemli isimleri kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılarda çalışmalar hız kesmiyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sürpriz bir hamle yaparak Trabzonspor'un eski golcüsü Alexander Sörloth'a yöneldi. Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan konuyla ilgili, "Başkan Burak Elmas, oyuncunun şartlarını sordu" ifadelerini kullandı.
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