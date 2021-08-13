14 Ağustos 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Fatih Terim'in annesi hastaneye kaldırıldı!

Terim’in annesi hastaneye kaldırıldı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.08.2021

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan annesi için Adana'ya gitti. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, annesinin rahatsızlığı nedeniyle Adana'da.

Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim, rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada ameliyat edilen Nuriye Terim'in tedavisi sürüyor.

Annesinin rahatsızlığını öğrenen Fatih Terim de Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda St. Johnstone ile deplasmanda yaptığı maçı sonrası Adana'ya geldi.

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