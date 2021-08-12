14 Ağustos 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Michael Seri hamlesi! Transferi böyle duyurdular

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Fransız basını, Fulham'ın kadroda düşünmediği ve bir dönem Galatasaray forması giyen Michael Seri için sarı-kırmızılıların yeniden devrede olduğunu duyurdu. Tecrübeli oyuncuyla Galatasaray'ın yanı sıra Napoli'nin de ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Galatasaray’dan Michael Seri hamlesi! Transferi böyle duyurdular
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 12.08.2021

Yaz transfer döneminde kadrosunu Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Patrick van Aanholt, Sacha Boey, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau ve Victor Nelsson takviyeleriyle güçlendiren Galatasaray'da çalışmalar tam gaz devam ediyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray’dan Michael Seri hamlesi! Transferi böyle duyurdular

Orta saha arayışlarını sürdüren ve geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyen Gedson Fernandes'i yeniden takıma kazandırmak isteyen yönetim, bir başka eski Galatasaraylı oyuncu Michael Seri için devreye girdi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray’dan Michael Seri hamlesi! Transferi böyle duyurdular

TRANSFERDE RAKİP NAPOLI

Foot Mercato, Fulham'ın Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Michael Seri'yi kadroda düşünmediğini yazdı. Haberde deneyimli futbolcuya Serie A ekibi Napoli ile birlikte Galatasaray'ın da talip olduğu duyuruldu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray’dan Michael Seri hamlesi! Transferi böyle duyurdular

Geçtiğimiz sezonu Bordeaux'da kiralık olarak geçiren Seri, Fransız ekibiyle 15 maçta forma giymişti. 2019/2020 sezonunu kiralık olarak geçirdiği Galatasaray'da 37 maçta görev alan tecrübeli futbolcu, 2 gol ve 4 asistlik bir performans sergilemişti.

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