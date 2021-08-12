Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Michael Seri hamlesi! Transferi böyle duyurdular

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Fransız basını, Fulham'ın kadroda düşünmediği ve bir dönem Galatasaray forması giyen Michael Seri için sarı-kırmızılıların yeniden devrede olduğunu duyurdu. Tecrübeli oyuncuyla Galatasaray'ın yanı sıra Napoli'nin de ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Yaz transfer döneminde kadrosunu Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Patrick van Aanholt, Sacha Boey, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau ve Victor Nelsson takviyeleriyle güçlendiren Galatasaray'da çalışmalar tam gaz devam ediyor.

Orta saha arayışlarını sürdüren ve geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyen Gedson Fernandes'i yeniden takıma kazandırmak isteyen yönetim, bir başka eski Galatasaraylı oyuncu Michael Seri için devreye girdi.