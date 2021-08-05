Galatasaray ile yollarını ayıran Jimmy Durmaz, sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayımladı. Yıldız oyuncu, "Sevgili Galatasaray'lılar bugün itibariyle aranızdan ayrılıyorum... Başta; Çocukluk hayalimin gerçekleşmesini sağlayan ve geldiğim ilk günden beri her oyuncuya olduğu gibi bana da baba gibi yaklaşan Fatih hocama, yardımcılarına, bütün takım arkadaşlarıma, Florya personeline ve büyük Galatasaray taraftarına çok ama çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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Galatasaray'dan Fatih Karagümrük'e transfer olan Jimmy Durmaz bir veda mesajı yayımladı.

İşte Jimmy Durmaz'ın paylaşımı;

"Sevgili Galatasaray'lılar bugün itibariyle aranızdan ayrılıyorum... Başta; Çocukluk hayalimin gerçekleşmesini sağlayan ve geldiğim ilk günden beri her oyuncuya olduğu gibi bana da baba gibi yaklaşan Fatih hocama, yardımcılarına, bütün takım arkadaşlarıma, Florya personeline ve büyük Galatasaray taraftarına çok ama çok teşekkür ederim. Bu sevgiyi hayatımın sonuna kadar kalbimin en güzel yerinde saklayacağım"

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