06 Ağustos 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray Johnstone maçı öncesi Fatih Terim: Yeni arkadaşlarımızın bazıları fizik olarak yeterli değil

Fatih Terim: Yeni transferleri görmek istedim
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 05.08.2021 Giriş Tarihi: 05.08.2021

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, "Gönlümüz esasında Şampiyonlar Ligi'nde devam etmeyi isterdi. Ancak böyle bir durum ortaya çıktı. Burada da iyi şeyler yapmak istiyoruz. İlk hedefimiz gruplara kalmak. İnşallah onu da başaracağız." dedi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

İŞTE TERİM'İN SÖZLERİ;

Gönlümüz esasında Şampiyonlar Ligi'nde devam etmeyi isterdi. Ancak böyle bir durum ortaya çıktı. Burada da iyi şeyler yapmak istiyoruz. İlk hedefimiz gruplara kalmak. İnşallah onu da başaracağız.

Yeni arkadaşlarımızın bazıları fizik olarak yeterli değil ama belirli noktadalar. Taylan Antalyalı testlerde çok iyi çıktı. Yeniler çok arzulu, istekli. Ben de görmek istedim.
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