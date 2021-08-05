Ülkemizi Avrupa'da temsil eden ekiplerden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile karşı karşıya gelecek. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSV'ye 2 maç sonunda 7-2'lik skorla elenen Galatasaray, Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmiş ve İskoçya'nın St. Johnstone temsilcisiyle eşleşmişti.

GALATASARAY - ST. JOHNSTONE MAÇI 11'LERİ

Galatasaray: Muslera; Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt; Taylan Antalyalı; Kerem Aktürkoğlu, Aytaç Kara, Berkan Kutlu, Babel; Mostafa Mohamed.

ST. Johnstone: Clark, Kerr, Gordon, McCart, Rooney, McCann, Davidson, Weatherspoon, Devine, O'Halloran, Kane

GALATASARAY ST. JOHNSTONE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA ?

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunun ilk maçında Galatasaray - ST. Johnstone maçı 5 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele Spor Smart'ta canlı yayınlanacak. Dev mücadeleyi İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Scharer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Bekim Zogaj ve Jonas Erni yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Lukas Fahndrich olacak.

GALATASARAY - ST. JOHNSTONE MAÇI HANGİ STATTA?

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunun ilk maçında Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda St. Johnstone'u ağırlayacak. Mücadele seyircili oynanacak.

GALATASARAY'IN PLAY OFF TURU RANDERS

Galatasaray, St. Johnstone'u elemesi halinde play-off turunda Danimarka'nın Randers takımıyla karşı karşıya gelecek.

G.SARAY ELENİRSE RAKİBİ KİM OLACAK?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda eşleştiği St. Johnstone'ı eleyemezse; UEFA Konferans Ligi ön elemesi play-off turunda "Vojvodina-LASK" eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

GALATASARAY'IN AVRUPA KARNESİ

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 290 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 101 kez sahadan galip ayrılırken, 114 defa da rakiplerine mağlup oldu. 75 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 385 kez havalandırırken, kalesinde ise 438 gol gördü.

GALATASARAY'IN EKSİKLERİ

Galatasaray'da UEFA'ya bildirilen listede Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba, Fatih Öztürk, Alexandru Cicaldau, Jimmy Durmaz ve Ozornwafor yer almadı. Yeni transfer Cicaldau da bir önceki takımı Craiova'da UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı için elemelerde oynayamayacak.

Yeni transferler Patrick van Aanholt, Sacha Boey ve Berkan Kutlu ise Teknik Direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde forma giyebilecek.

ST. JOHNSTONE'U TANIYALIM

St. Johnstone bu sezon ilk resmi maçına İskoçya Premier Lig'in ilk haftasında Ross County karşısında çıktı ve müsabakadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Takımın başında İskoç teknik adam Callum Davidson bulunuyor. Transfermarkt'a göre İskoç takımının toplam değeri 8 milyon 630 bin Euro. Takımın en değerli oyuncusu 1.2 milyon Euro ile 21 yaşındaki futbolcu Alistair McCann. St. Johnstone'da İskoç, İngiliz ve Kuzey İrlanda'dan futbolcular yer alıyor.

"GALATASARAY'A KARŞI OYNAYACAĞIMIZ İÇİN HEYECANLIYIZ"

St. Johnstone Teknik Direktörü Callum Davidson,"Galatasaray, PSV Eindhoven maçının ardından hayal kırıklığına uğradı. Tüm gücünü bu maça verecektir. O yüzden yarın iyi savaşmalı ve elimizden geleni yapmalıyız. Galatasaray'ın yeni transferlerini izleyememiz bizim için dezavantaj olacak. Biz de kadromuza 2, 3 oyuncu katmak istedik fakat zaman el vermedi. Türkiye'ye gelip oynamak bizim için çok önemli bir konu. Galatasaray, prestijli ve güçlü bir takım. Tutkulu bir taraftarları var. Geçen senenin videolarını da izledik. Taraftarlarının karşısında çok başarılı bir takım oluyor. Maçlara farklı formasyonlarda çıkıyorlar. Biz elimizden geleni yapacağız. Burada Galatasaray'a karşı oynayacağımız için heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.

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