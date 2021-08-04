Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer harekatını sürdürüyor! Enis Destan, Aliou Dieng, Min-Jae Kim... | GS haberleri
Son dakika Galatasaray haberleri... Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu 2 gol averajıyla kaçıran Galatasaray, gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkıyor. Başkan Burak Elmas, Teknik Direktör Fatih Terim ile birlikte transfer çalışmalarına devam ediyor. Fatih Terim'in raporu ile hareket eden transfer komitesine yeni isimler verildi. Transfer komitesinin elindeki listede, Enis Destan, Aliou Dieng, Min-Jae Kim gibi yıldızlar da yer alıyor. İşte detaylar...(GS haberleri)
19 Haziran'da Galatasaray'ın yeni başkanı seçilen Burak Elmas, ilk iş olarak sözleşmesi sona eren Fatih Terim'i takımın başına getirdi. Ardından transfer için kolları sıvayan Elmas ve yönetimi Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey, Alexandru Cicaldau, Patrick Van Aanholt ve Berkan Kutlu'yu Galatasaray'a kattı.
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda listeye yeni isimler eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler...
HALİL DERVİŞOĞLU
Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren milli futbolcu Hali Dervişoğlu için girişimler sürüyor. Başkan Burak Elmas, Brentford'un kararının beklendiğini açıkladı.
ENİS DESTAN
Halil Dervişoğlu ile yakından ilgilenen Galatasaray, olumsuz bir durumda Altınordu'nun genç forveti Enis Destan için harekete geçecek. Altınordu'nun 2.5 milyon Euro ve sonraki satıştan pay istediği bildirildi.
MIN-JAE KIM
Stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray, Çin'in Pekin Guoan takımında forma giyen Kim Min-Jae'yi gündemine aldı. Cimbom, transferde Porto ile yarış halinde.
JAPHET TANGANGA
Gençleşme yoluna giden Galatasaray, Tottenham Hotspur forması giyen Japhet Tanganga ile ilgileniyor. Aslan'ın hedefi satın alma opsiyonlu kiralama ile genç yıldızı kadrosuna katmak.
LUIZ ARAUJO
Morutan için frene basan Galatasaray yönetimi alternatif isimler üzerine yoğunlaştı. Fransa Ligue 1 ekibi Lille ile sözleşmesi önümüzdeki yıl bitecek olan Luiz Araujo gündeme geldi. Galatasaray, 6 milyon euro bonservisi gözden çıkardı.
CLAUDINHO
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Morutan'dan vazgeçti. Aslan'ın listesindeki bir diğer 10 numara Bragantino forması giyen ve 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Claudinho. Terim'in yakından takip ettiği 24 yaşındaki oyuncu için kulübü Bragantino'nun son kararı verme aşamasında olduğu öğrenildi.
ALIOU DIENG
Galatasaray, Mısır'da Al Ahly forması giyen Aliou Dieng ile anlaşmaya yaklaştı. Başarılı oyuncunun Avrupa'da forma giymek istediği öğrenilirken, Al Ahly de futbolcunun satışına sıcak bakıyor.
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