04 Ağustos 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Radamel Falcao Burak Elmas'a cevap verdi!

İpler gerildi! Falcao'dan Burak Elmas'a cevap
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 04.08.2021 Giriş Tarihi: 04.08.2021

Galatasaray'da, Radamel Falcao, “Kendine takım bul” ifadesini kullanan Başkan Burak Elmas’a yanıt verdi. Kolombiyalı yıldız, "Ben Falcao’yum. Bugüne kadar istenmediğim hiçbir yerde durmadım” cevabını verdiği kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Başkanı Burak Elmas önceki gün yaptığı açıklamada, yüksek maaşları nedeniyle Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli'yi takımda düşünmediklerini, iki yıldızdan da kulüp bulmalarını istediğini söylemişti.

Elmas ile Falcao arasında geçen görüşmenin detayları belli oldu. Takvim'in haberine göre, Kolombiyalı yıldız, "Kendine takım bul" diyen Elmas'a, "Ben Falcao'yum. Bugüne kadar istenmediğim hiçbir yerde durmadım" yanıtını verdiği belirlendi. Falcao'nun hemen menajeriyle temasa geçerek durumu aktardığı ve özellikle ABD'den takım arayışlarının başladığı öğrenildi. Tecrübeli yıldızla 2-3 ABD kulübü ilgileniyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Flaş transfer iddiası! "Falcao bir MLS takımıyla anlaştı ama..."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Min-Jae Kim paylaşılamıyor! G.Saray'a rakip çıktı Min-Jae Kim paylaşılamıyor! G.Saray'a rakip çıktı
Claudinho’dan G.Saray sözleri! Avrupa'ya gitmek... Claudinho’dan G.Saray sözleri! "Avrupa'ya gitmek..."
G.Saray Dieng'i bitiriyor! İşte sunulan teklif G.Saray Dieng'i bitiriyor! İşte sunulan teklif
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör