Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Radamel Falcao Burak Elmas'a cevap verdi!
Galatasaray'da, Radamel Falcao, “Kendine takım bul” ifadesini kullanan Başkan Burak Elmas’a yanıt verdi. Kolombiyalı yıldız, "Ben Falcao’yum. Bugüne kadar istenmediğim hiçbir yerde durmadım” cevabını verdiği kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Başkanı Burak Elmas önceki gün yaptığı açıklamada, yüksek maaşları nedeniyle Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli'yi takımda düşünmediklerini, iki yıldızdan da kulüp bulmalarını istediğini söylemişti.
Elmas ile Falcao arasında geçen görüşmenin detayları belli oldu. Takvim'in haberine göre, Kolombiyalı yıldız, "Kendine takım bul" diyen Elmas'a, "Ben Falcao'yum. Bugüne kadar istenmediğim hiçbir yerde durmadım" yanıtını verdiği belirlendi. Falcao'nun hemen menajeriyle temasa geçerek durumu aktardığı ve özellikle ABD'den takım arayışlarının başladığı öğrenildi. Tecrübeli yıldızla 2-3 ABD kulübü ilgileniyor.
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