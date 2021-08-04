04 Ağustos 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı St. Johnstone maçı muhtemel 11'i belli oldu!

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoç ekibi St. Johnstone ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi'nde PSV karşısında beklenen performansı gösteremeyen sarı kırmızılılarda, yeni hedef Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2. büyük organizasyonunda gruplara kalmak. Öte yandan teknik direktör Fatih Terim ilk 11'ini belirledi. İşte Galatasaray'ın St. Johnstone maçı 11'i... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı St. Johnstone maçı muhtemel 11'i belli oldu!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.08.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a 5-1 ve 2-1'lik skorlarla yenilerek organizasyona veda eden Galatasaray, yoluna Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, yaşanan PSV şoku sonrası kadrosuna önemli isimleri katmıştı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı St. Johnstone maçı muhtemel 11'i belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoçya'nın St. Johnstone ekibiyle karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim büyük oranda ilk 11'ini netleştirdi. Tecrübeli teknik adam forvet hattında sürpriz yapabilir. İşte Aslan'ın St. Johnstone maçı muhtemel 11'i...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı St. Johnstone maçı muhtemel 11'i belli oldu!

Kaleci: Fernando Muslera

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı St. Johnstone maçı muhtemel 11'i belli oldu!

Defans: Patrick van Aanholt, Luyindama, Marcao, Sacha Boey

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı St. Johnstone maçı muhtemel 11'i belli oldu!

Orta saha: Kerem Aktürkoğlu, Taylan Antalyalı, Aytaç Kara, Berkan Kutlu, Ryan Babel

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı St. Johnstone maçı muhtemel 11'i belli oldu!

Forvet: Mbaye Diagne

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