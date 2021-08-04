UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a 5-1 ve 2-1'lik skorlarla yenilerek organizasyona veda eden Galatasaray, yoluna Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, yaşanan PSV şoku sonrası kadrosuna önemli isimleri katmıştı.