Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı St. Johnstone maçı muhtemel 11'i belli oldu!
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoç ekibi St. Johnstone ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi'nde PSV karşısında beklenen performansı gösteremeyen sarı kırmızılılarda, yeni hedef Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2. büyük organizasyonunda gruplara kalmak. Öte yandan teknik direktör Fatih Terim ilk 11'ini belirledi. İşte Galatasaray'ın St. Johnstone maçı 11'i... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoçya'nın St. Johnstone ekibiyle karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim büyük oranda ilk 11'ini netleştirdi. Tecrübeli teknik adam forvet hattında sürpriz yapabilir. İşte Aslan'ın St. Johnstone maçı muhtemel 11'i...
Kaleci: Fernando Muslera
Defans: Patrick van Aanholt, Luyindama, Marcao, Sacha Boey
Orta saha: Kerem Aktürkoğlu, Taylan Antalyalı, Aytaç Kara, Berkan Kutlu, Ryan Babel
Forvet: Mbaye Diagne
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