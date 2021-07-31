31 Temmuz 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray-St Johnstone maçının biletleri ne kadar? Ne zaman satışa çıkacak?

Galatasaray-St Johnstone maçının biletleri ne kadar?
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 31.07.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundan elenen Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan devam edecek. İskoçya ekiplerinden St. Johnstone ile karşılaşacak Galatasaray, bilet fiyatları hakkında bilgilendirmede bulundu. Peki, Galatasaray-St Johnstone maçının biletleri ne kadar? Ne zaman satışa çıkacak?

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndan turunda 5 Ağustos Perşembe günü İskoç ekibi St Johnstone'u konuk edeceği maçın biletleri, 2 Ağustos Pazartesi günü satışa çıkacak. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabakanın bilet fiyatlarının 125 ile 750 lira arasında olduğu belirtildi. Biletlerin "passo.com.tr" adresinden satışa sunulacağı, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yer alan Passolig gişelerinin ise sadece maç günü açılacağı aktarıldı. Geçen sezon kombine sahibi olanlara maça bedelsiz girebilme, 2019-2020 kombinesi, GS Bonus kartı, GSMobile ve GS logolu Passolig kartı bulunan taraftarlara ise öncelikli bilet alma hakkı tanınacağı kaydedildi.

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