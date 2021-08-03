Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basın mensupları ile gerçekleştirdiği toplantıda bazı oyuncuların deneyim kazanması için pilot takıma ihtiyaç duyulduğunu belirtmişti. Sarı kırmızılı kulüp bu projeyi hayata geçirmek için aradığı takımı buldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği toplantıda altyapıda yetişen futbolcuların maç deneyimi kazanması için pilot takıma ihtiyaç duyulduğunu belirtmişti. Terim'in bu açıklamasının ardından sarı kırmızılı kulübün bu projedeki planı belli oldu. Sabah'ın haberine göre; Cimbom, pilot takım için Altınordu bünyesinde bulunan 2. Lig ekibi Niğde Anadolu'yu düşünüyor. Ayrıca Galatasaray, Altınordu ile bu konuda görüşmelere başladı.

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