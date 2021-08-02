Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz isim! Nedim Bajrami...
Son dakika spor haberleri: Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme flaş bir isim geldi. Sarı-kırmızılılar, İtalya'nın Empoli takımında forma giyen Nedim Bajrami'yi kiralık olarak kadroya katmak için girişimlere başladı. İşte son detaylar... (GS spor haberleri)
Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Orta sahaya Aytaç Kara ve Cicaldau'yu transfer eden sarı-kırmızılılar, Benfica'nın Gedson Fernandes'i bırakmaması üzere bu bölge için arayışlarına devam ediyor.
Yeni Asır'ın haberine göre; İstanbul temsilcisi, daha önce scout ekibi tarafından izlenen ve teknik direktör Fatih Terim'in de transferi için onay verdiği Nedim Bajrami için harekete geçti. G.Saray, kariyerini İtalya ekiplerinden Empoli'de sürdüren 22 yaşındaki on numara Nedim Bajrami'yi kiralık olarak kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan oyuncu on numara, merkez orta saha ve ön liberoda forma giyebiliyor.
SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR
İsviçre'nin Zürih kentinde doğan ve kariyerine de burada başlayan Arnavut oyuncu Nedim Bajrami , 2019/2020 sezonunun başında ise Grasshoppers'tan Empoli'ye 500 bin Euro'ya transfer oldu. Empoli formasıyla geride kalan sezonda 39 karşılaşmada forma giyen on numara, takımı adına 7 gol ve 10 asistle oynayarak, Serie B ile İtalya Kupası mücadelelerinde dikkat çeken isimlerden biri oldu. Oyuncunun Empoli'deki sözleşmesi ise 30 Hazian 2024'te sona eriyor. Taraflar arasında görüşmeler sürerken, transferin bu hafta sonuçlandırılması bekleniyor.
BAJRAMI KİMDİR?
Nedim Bajrami, şu anda İtalya Serie A kulübü Empoli'de orta saha oyuncusu olarak oynayan Arnavut bir futbolcudur. Bajrami geçtiğimiz sezon İtalya Serie B'de 36 maça çıkarken 13 gole katkı verdi. 5 gol atarken 8 de asist yaptı. Genç yetenek İtalya Kupası'nda ise 3 maçta 2 gol atarken 2 de asist yaptı. Arnavut yıldız, 8 numara da oynayabiliyor.
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