28 Temmuz 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan PSV Eindhoven maçı öncesi taraftarlara uyarı!

G.Saray'dan PSV maçı öncesi taraftarlara uyarı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 28.07.2021 Giriş Tarihi: 28.07.2021

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme rövanş mücadelesinde PSV Eindhoven ile oynanacak olan maç için taraftarlara uyarı mesajı yayınlandı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan paylaşımda, "Maça gelecek olan taraftarlarımızın maske takması zorunlu olmakla birlikle, oturulan koltuklar arasında birer boşluk bırakılması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında PSV Eindhoven ile oynanacak olan maç öncesinde taraftarlarına uyarı mesajı yayınladı.

İŞTE G.SARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

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