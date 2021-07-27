Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer hamlelerini belirledi! Darius Olaru, David Zima, Mert Günok... | Gs haberleri
Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada tamamlyan ve gelecek sezon 3 kulvarda başarı hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Yönetim maddi konuların halledilmesiyle birlikte arka arkaya birçok transferi açıklayacak. Fatih Terim'in listesine göre hareket ediliyor. Listeye Darius Olaru, Borja Baston, Mert Günok gibi isimler de dahil oldu. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler ve detayları... (GS haberleri)
19 Haziran'da Galatasaray'ın yeni başkanı seçilen Burak Elmas, ilk iş olarak sözleşmesi sona eren Fatih Terim'i takımın başına getirdi. Ardından transfer için kolları sıvayan Elmas ve yönetimi Barış Alper Yılmaz'ı Galatasaray'a kattı.
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda listeye yeni isimler eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler...
MERT GÜNOK
Okan Kocuk'u Giresunspor'a yollayan Galatasaray, yeni bir kaleci alabilmek için harekete geçti. Başakşehir forması giyen milli kaleci Mert Günok, sarı kırmızılı ekibin radarına girdi. Milliyet'in haberine göre, Fatih Terim, milli kaleci ile görüştü.
MERT ÇETİN
Sabah'ın haberine göre; Mert'in bonservisine sahip olan Roma ile iletişime geçildi. 24 yaşındaki stoperini geçen yaz 2 sezonluğuna Verona'ya kiralayan Roma cephesi, "Biz bu anlaşmayı bozarsak Verona'ya tazminat ödemek durumunda kalırız. Mert Çetin'i kiralamak için Verona'yı ikna etmelisiniz'' mesajını iletti.
BORJA BASTON
Alternatif forvet arayan Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. İspanya La Liga ekibi Leganes ile yollarını ayıran 28 yaşındaki golcü oyuncu Borja Baston gündeme alındı.
DAVID ZIMA
Sarı kırmızılılar, Luyindama'yı elden çıkarmayı planlıyor. Cimbom'un, Kongolu stoperin yerine scout ekibinin tavsiye ettiği Slavia Prag'ın 20 yaşındaki savunmacısı David Zima'yı kadrosuna katmayı düşünüyor.
DARIUS OLARU
Cicaldau'yu kadrosuna katan Galatasaray, Morutan ile de ilgileniyor. Steau Bükreş başkanı Becali, Cimbom'un Darius Olaru'yla ilgilendiğini ifade etti.
BERKAN KUTLU
Aytemiz Alanyaspor forması giyen Berkan Kutlu, Galatasaray yolunda. Genç futbolcu için pazarlıklarda sona gelindi. Galatasaray, Son pürüzler giderilmeye çalışılıyor. Yakın süre içerisinde Berkan'ın açıklanması bekleniyor.
OLIMPIU MORUTAN
Alex Cicaldau'yu kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, daha önce de gündeme gelen Morutan için FCSB'ye teklifte bulunduğu ifade edildi. Morutan, maç sonu röportajında Galatasaray'ı doğruladı. Yaptığı açıklamada, "Galatasaray'a transfer olursam çok mutlu olurum. Fiyatımı düşürmek için ilk 2 maçı kötü oynadım. Şaka yapıyorum. Cicaldau'yu transferi nedeniyle tebrik ederim. Ona iyi şanslar diliyorum" dedi.
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