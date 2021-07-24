24 Temmuz 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın yeni transferi Cicaldau için Hagi'den flaş yorum

Hagi'den Cicaldau yorumu!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 24.07.2021

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın uzun görüşmelerin ardından kadrosuna kattığı Alexandru Cicaldau için sarı-kırmızılıların efsane isimlerinden Hagi, değerlendirmelerde bulundu. "Cicaldau'yu tebrik ediyorum. Gelişimine katkıda bulunan ve onu böylesine iyi seviyeye getiren Craiova'yı da tebrik ediyorum. Harika bir takıma transfer oldu ve bu da Cicaldau'nun geldiği seviyeyi gösteriyor." dedi. (GS spor haberleri)

Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau'yu kadrosuna kattı. Sarı kırmızılıların efsane ismi Hagi, yeni transfer Cicaldau'yu tebrik etti.

İŞTE HAGI'NİN O SÖZLERİ

Cicaldau'yu tebrik ediyorum. Gelişimine katkıda bulunan ve onu böylesine iyi seviyeye getiren Craiova'yı da tebrik ediyorum. Harika bir takıma transfer oldu ve bu da Cicaldau'nun geldiği seviyeyi gösteriyor. Kendisine başarılar diliyorum. Galatasaray'da diğer Rumen futbolcular gibi başarı geleğini sürdürmesini diliyorum.

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