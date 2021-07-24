24 Temmuz 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Borja Baston, Amr Warda, Patrick Berg... | Gs haberleri

Son dakika Galatasaray haberleri... Geçtiğimiz sezon ligi 2. sırada tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon transfer çalışmalarını ve sezon hazırlıklarını Fatih Terim yönetiminde sürdürüyor. PSV Eindhoven ile karşılaşan ve 5-1 mağlup olan Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ve kurmayları, Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transferde harekete geçti. Listeye son olarak, Borja Baston, Amr Warda, Patrick Berg eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve detayları... (GS haberleri)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Borja Baston, Amr Warda, Patrick Berg... | Gs haberleri
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 24.07.2021 Giriş Tarihi: 24.07.2021

19 Haziran'da Galatasaray'ın yeni başkanı seçilen Burak Elmas, ilk iş olarak sözleşmesi sona eren Fatih Terim'i takımın başına getirdi. Ardından transfer için kolları sıvayan Elmas ve yönetimi Barış Alper Yılmaz'ı Galatasaray'a kattı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Borja Baston, Amr Warda, Patrick Berg... | Gs haberleri

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda listeye yeni isimler eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Borja Baston, Amr Warda, Patrick Berg... | Gs haberleri

BERKAN KUTLU

Aytemiz Alanyaspor forması giyen Berkan Kutlu, Galatasaray yolunda. Genç futbolcu için pazarlıklarda sona gelindi. Galatasaray, Son pürüzler giderilmeye çalışılıyor. Yakın süre içerisinde Berkan'ın açıklanması bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Borja Baston, Amr Warda, Patrick Berg... | Gs haberleri

BATUHAN KÖR

Geçtiğimiz sezon Bursaspor formasıyla sergilediği performansın ardından transferin gözde isimlerinden biri haline gelen Batuhan Kör için Galatasaray'ın ilgisi devam ediyor. Kulübü ve oyuncuyla görüşmeler sürüyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Borja Baston, Amr Warda, Patrick Berg... | Gs haberleri

İSMAİL ÇOKÇALIŞ

Gençleşme operasyonuna giren Galatasaray, Bursaspor'un genç sap beki İsmail Çokçalış'ı kadrosuna katmak istiyor. Bursaspor ile temaslar sürüyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Borja Baston, Amr Warda, Patrick Berg... | Gs haberleri

MERT ÇETİN

Transfer döneminin gözde isimlerinden Mert Çetin için ısrar sürüyor. Ancak, Hellas Verona'nın Mert Çetin'in performansından memnun olması transferi zora sokuyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Borja Baston, Amr Warda, Patrick Berg... | Gs haberleri

Min Jae Kim

PSV maçında savunmada sıkıntı yaşayan Galatasaray, sözleşmesi 6 ay sonra sona erecek olan Min Jae Kim'in transferi için yeniden devreye girdi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Borja Baston, Amr Warda, Patrick Berg... | Gs haberleri

PATRICK BERG

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da orta sahaya transfer edilecek isim merak konusu oldu. Norveçli futbolcu Patrick Berg için girişimler devam ederken, alternatif isimler de gündemde.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Borja Baston, Amr Warda, Patrick Berg... | Gs haberleri

AMR WARDA

PAOK forması giyen ve adı sık sık Galatasaray ile anılan Amr Warda için girişimler devam ediyor. 1 sene sözleşmesi kalan futbolcunun bonservisinde indirim bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Borja Baston, Amr Warda, Patrick Berg... | Gs haberleri

BORJA BASTON

Alternatif forvet arayan Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Yeni Asır'ın haberine göre, İspanya La Liga ekibi Leganes ile yollarını ayıran 28 yaşındaki golcü oyuncu Borja Baston gündeme alındı.

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