Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Borja Baston, Amr Warda, Patrick Berg... | Gs haberleri
Son dakika Galatasaray haberleri... Geçtiğimiz sezon ligi 2. sırada tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon transfer çalışmalarını ve sezon hazırlıklarını Fatih Terim yönetiminde sürdürüyor. PSV Eindhoven ile karşılaşan ve 5-1 mağlup olan Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ve kurmayları, Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transferde harekete geçti. Listeye son olarak, Borja Baston, Amr Warda, Patrick Berg eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve detayları... (GS haberleri)
19 Haziran'da Galatasaray'ın yeni başkanı seçilen Burak Elmas, ilk iş olarak sözleşmesi sona eren Fatih Terim'i takımın başına getirdi. Ardından transfer için kolları sıvayan Elmas ve yönetimi Barış Alper Yılmaz'ı Galatasaray'a kattı.
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda listeye yeni isimler eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler...
BERKAN KUTLU
Aytemiz Alanyaspor forması giyen Berkan Kutlu, Galatasaray yolunda. Genç futbolcu için pazarlıklarda sona gelindi. Galatasaray, Son pürüzler giderilmeye çalışılıyor. Yakın süre içerisinde Berkan'ın açıklanması bekleniyor.
BATUHAN KÖR
Geçtiğimiz sezon Bursaspor formasıyla sergilediği performansın ardından transferin gözde isimlerinden biri haline gelen Batuhan Kör için Galatasaray'ın ilgisi devam ediyor. Kulübü ve oyuncuyla görüşmeler sürüyor.
İSMAİL ÇOKÇALIŞ
Gençleşme operasyonuna giren Galatasaray, Bursaspor'un genç sap beki İsmail Çokçalış'ı kadrosuna katmak istiyor. Bursaspor ile temaslar sürüyor.
MERT ÇETİN
Transfer döneminin gözde isimlerinden Mert Çetin için ısrar sürüyor. Ancak, Hellas Verona'nın Mert Çetin'in performansından memnun olması transferi zora sokuyor.
Min Jae Kim
PSV maçında savunmada sıkıntı yaşayan Galatasaray, sözleşmesi 6 ay sonra sona erecek olan Min Jae Kim'in transferi için yeniden devreye girdi.
PATRICK BERG
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da orta sahaya transfer edilecek isim merak konusu oldu. Norveçli futbolcu Patrick Berg için girişimler devam ederken, alternatif isimler de gündemde.
AMR WARDA
PAOK forması giyen ve adı sık sık Galatasaray ile anılan Amr Warda için girişimler devam ediyor. 1 sene sözleşmesi kalan futbolcunun bonservisinde indirim bekleniyor.
BORJA BASTON
Alternatif forvet arayan Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Yeni Asır'ın haberine göre, İspanya La Liga ekibi Leganes ile yollarını ayıran 28 yaşındaki golcü oyuncu Borja Baston gündeme alındı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...