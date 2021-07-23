23 Temmuz 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Patrick Van Aanholt, Atakan Karazor, Batuhan Kör... | Gs haberleri

Son dakika Galatasaray haberleri... Geçtiğimiz sezon ligi 2. sırada tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon transfer çalışmalarını ve sezon hazırlıklarını Fatih Terim yönetiminde sürdürüyor. PSV Eindhoven ile karşılaşan ve 5-1 mağlup olan Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ve kurmayları, Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transferde harekete geçti. Listeye son olarak, Patrick Van Aanholt, Atakan Karazor, Batuhan Kör eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve detayları... (GS haberleri)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Patrick Van Aanholt, Atakan Karazor, Batuhan Kör... | Gs haberleri
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.07.2021

19 Haziran'da Galatasaray'ın yeni başkanı seçilen Burak Elmas, ilk iş olarak sözleşmesi sona eren Fatih Terim'i takımın başına getirdi. Ardından transfer için kolları sıvayan Elmas ve yönetimi Barış Alper Yılmaz'ı Galatasaray'a kattı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Patrick Van Aanholt, Atakan Karazor, Batuhan Kör... | Gs haberleri

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda listeye yeni isimler eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Patrick Van Aanholt, Atakan Karazor, Batuhan Kör... | Gs haberleri

BERKAN KUTLU

Aytemiz Alanyaspor forması giyen Berkan Kutlu, Galatasaray yolunda. Genç futbolcu için pazarlıklarda sona gelindi. Galatasaray, Son pürüzler giderilmeye çalışılıyor. Yakın süre içerisinde Berkan'ın açıklanması bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Patrick Van Aanholt, Atakan Karazor, Batuhan Kör... | Gs haberleri

STRYGER LARSEN

Fatih Terim'in Yedlin'in performansından memnun olmaması sonrası listesinde yer alan Stryger Larsen için Udinese ile temasa geçildi. Danimarkalı futbolcuyla yapılan görüşmeleri sayfalarına taşıyan Corriere dello sport, "Transfer her an bitebilir" yorumu yaptı. Haberde, "Larsen için Türk sirenleri daha yüksek sesle çalmaya başladı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Patrick Van Aanholt, Atakan Karazor, Batuhan Kör... | Gs haberleri

WILDER CARTAGENA

Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'da gündeme gelen isimlerden biri de Wilder Cartagena olmuştu. Perulu orta sahanın transferi konusunda çıkmaza girildi ve oyuncu Ajman Club'a transfer olmak üzere.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Patrick Van Aanholt, Atakan Karazor, Batuhan Kör... | Gs haberleri

BATUHAN KÖR

Geçtiğimiz sezon Bursaspor formasıyla sergilediği performansın ardından transferin gözde isimlerinden biri haline gelen Batuhan Kör için Galatasaray'ın ilgisi devam ediyor. Kulübü ve oyuncuyla görüşmeler sürüyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Patrick Van Aanholt, Atakan Karazor, Batuhan Kör... | Gs haberleri

ATAKAN KARAZOR

Luyindama'nın performansından memnun olmayan Galatasaray, Stuttgart forması giyen gurbetçi futbolcu Atakan Karazor'u kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Patrick Van Aanholt, Atakan Karazor, Batuhan Kör... | Gs haberleri

PATRICK VAN AANHOLT

Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray'da uzun süredir gündemde olan sol bek hamlesi için Patrick van Aanholt ile anlaşmaya varıldığı öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Patrick Van Aanholt, Atakan Karazor, Batuhan Kör... | Gs haberleri

JEAN MICHAEL SERI

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ardından Fulham'a geri dönen Jean Michael Seri, Trabzonspor ve Adana Demirspor'un talip olması ardından, "önceliğim Galatasaray" cevabını verdi.

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