Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Patrick Van Aanholt, Atakan Karazor, Batuhan Kör... | Gs haberleri
Son dakika Galatasaray haberleri... Geçtiğimiz sezon ligi 2. sırada tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon transfer çalışmalarını ve sezon hazırlıklarını Fatih Terim yönetiminde sürdürüyor. PSV Eindhoven ile karşılaşan ve 5-1 mağlup olan Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ve kurmayları, Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transferde harekete geçti. Listeye son olarak, Patrick Van Aanholt, Atakan Karazor, Batuhan Kör eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve detayları... (GS haberleri)
19 Haziran'da Galatasaray'ın yeni başkanı seçilen Burak Elmas, ilk iş olarak sözleşmesi sona eren Fatih Terim'i takımın başına getirdi. Ardından transfer için kolları sıvayan Elmas ve yönetimi Barış Alper Yılmaz'ı Galatasaray'a kattı.
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda listeye yeni isimler eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler...
BERKAN KUTLU
Aytemiz Alanyaspor forması giyen Berkan Kutlu, Galatasaray yolunda. Genç futbolcu için pazarlıklarda sona gelindi. Galatasaray, Son pürüzler giderilmeye çalışılıyor. Yakın süre içerisinde Berkan'ın açıklanması bekleniyor.
STRYGER LARSEN
Fatih Terim'in Yedlin'in performansından memnun olmaması sonrası listesinde yer alan Stryger Larsen için Udinese ile temasa geçildi. Danimarkalı futbolcuyla yapılan görüşmeleri sayfalarına taşıyan Corriere dello sport, "Transfer her an bitebilir" yorumu yaptı. Haberde, "Larsen için Türk sirenleri daha yüksek sesle çalmaya başladı.
WILDER CARTAGENA
Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'da gündeme gelen isimlerden biri de Wilder Cartagena olmuştu. Perulu orta sahanın transferi konusunda çıkmaza girildi ve oyuncu Ajman Club'a transfer olmak üzere.
BATUHAN KÖR
Geçtiğimiz sezon Bursaspor formasıyla sergilediği performansın ardından transferin gözde isimlerinden biri haline gelen Batuhan Kör için Galatasaray'ın ilgisi devam ediyor. Kulübü ve oyuncuyla görüşmeler sürüyor.
ATAKAN KARAZOR
Luyindama'nın performansından memnun olmayan Galatasaray, Stuttgart forması giyen gurbetçi futbolcu Atakan Karazor'u kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.
PATRICK VAN AANHOLT
Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray'da uzun süredir gündemde olan sol bek hamlesi için Patrick van Aanholt ile anlaşmaya varıldığı öğrenildi.
JEAN MICHAEL SERI
Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ardından Fulham'a geri dönen Jean Michael Seri, Trabzonspor ve Adana Demirspor'un talip olması ardından, "önceliğim Galatasaray" cevabını verdi.
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