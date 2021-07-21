Son dakika transfer haberleri: Nicolae Stanciu Galatasaray'a transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi
Son dakika transfer haberleri: Slavia Prag, Galatasaray'ın transfer gündemine yer alan Rumen orta saha oyuncusu Nicolae Stanciu ile ilgili resmi bir açıklama yaptı. Çekya ekibinin başkanı Jaroslav Tvrdik, Stanciu'nun takım kalacağını ve oyuncu için teklif edilen rakamın kabul edilemez olduğu belirtti. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündeminde yer alan isimlerden olan Nicolae Stanciu'dan sarı-kırmızılıları üzen bir haber geldi. Slavia Prag Başkanı Jaroslav Tvrdik, yaptığı açıklamada Rumen futbolcunun takımda kalacağını söyledi.
"STANCIU'NUN KALMASINA KARAR VERDİK"
Tvrdik, açıklamasında "Pazartesi günkü yönetim kurulu toplantısında oy birliğiyle Nicolae Stanciu'nun kalmasına karar verdik. Nico, hedeflerimiz için önemli bir oyuncu. Teklif edilen meblağ karşısında ayrılması bizim için kabul edilemezdi." ifadelerine yer verdi.
"STANCIU İÇİN SLAVIA PRAG İLE GÖRÜŞTÜK"
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği basın toplantısında Nicolae Stanciu transferine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Stanciu için Slavia Prag ile görüştüklerini söyleyen Burak Elmas, "Genelde menajer üzerinden yapmak yerine kulüp başkanlarını direkt arıyorum. Menajer savaşlarını engellemek için direkt biz arıyoruz. Galatasaray konuşurken aracı kullanmaya gerek yok. Sayın başkanla görüştük evet ve arzu ettiği minimum rakamla bizim verebileceğimiz rakam arasında fark var. Avrupa'da birçok ligde henüz transfer açılmadı. Bir erken başlamak zorunda kaldık. Bu ön eleme transfer sezonunu hareketlendiği dönemde hakikaten dezavantajlı bir durum yaratıyor. Bundan sonra daha ciddi daha doğru seçimlerle devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
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