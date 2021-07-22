22 Temmuz 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: PSV-Galatasaray maçının ardından Sneijder: Galatasaray'ı böyle görmek şoke edici

Sneijder'den flaş sözler! G.Saray'ı böyle görmek...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 22.07.2021 Giriş Tarihi: 22.07.2021

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında PSV'ye 5-1 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendiren Sneijder flaş açıklamalarda bulundu. Hollandalı efsane, "Galatasaray’ı böyle görmek şoke edici. Bu, Galatasaray ismine yakışmayan bir görüntü." ifadelerinde bulundu. (GS spor haberleri)

Sarı kırmızılı takım, Philips Stadı'nda oynanan maçta çok etkisiz bir görüntü çizerken sahadan 5 gollü yenilgiyle ayrılarak tur şansını zora soktu.

Maçı tribünde izleyen Galatasaray'ın Hollandalı eski futbolcusu Sneijder, "Galatasaray'ı böyle görmek şoke edici. Bu, Galatasaray ismine yakışmayan bir görüntü." sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

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