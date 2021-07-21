Son dakika Şampiyonlar Ligi haberi: PSV Galatasaray maçı ilk 11'leri belli oldu

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Galatasaray, PSV deplasmanına konuk oluyor. Mücadele öncesi iki takımın ilk 11'leri belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberleri)

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda PSV Eindhoven ile karşılaşacak. Mücadele öncesi iki takımın ilk 11'i belli oldu.

PSV - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

PSV: Drommel, Mwene, Silva, Boscagli, Max, Van Ginkel, Sangare, Madueke, Götze, Vertessen, Eren Zahavi



GALATASARAY: Muslera, Alpaslan, Marcao, Luyindama, Ömer, Aytaç, Emre Kılınç, Arda Turan, Jesse Sekidika, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel



🚑 2 FUTBOLCU POZİTİF

Galatasaray Kulübü, futbol takımı oyuncuları, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlar için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası, iki oyuncunun testinin pozitif çıktığını açıkladı. Oyuncuların tedavi ve karantina sürecinin başladığı aktarıldı.

ALEJANDRO HERNANDEZ YÖNETECEK

İki takım arasında mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez düdük çalacak. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Cesar Soto Grado üstlenecek. Galatasaray 28 Temmuz'da rövanşta PSV'yi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ağırlayacak. Tur atlayan takım, Celtic-Midtjylland eşleşmesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek.

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