PSV Eindhoven 5 - 1 Galatasaray (Maç Sonucu - Özet)

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında PSV Eindhoven ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip, mücadeleden 5-1 galip ayrıldı.

Cimbom, bu sonuçla tur şansını mucizelere bıraktı.

Maçta, ilk gol 2. dakikada Fernando Muslera'nın büyük hatasında Eran Zahavi'den geldi.

Golcü oyuncu, 35. dakikada yeniden sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.

Cimbom, bu dakikadan sonra baskısını artırdı ve 42. dakikada Emre Kılınç ile skoru 2-1'e getirdi.

İkinci yarıda üstünlüğü ele alan Hollanda ekibi, Götze ile 51. dakikada 3-1 öne geçti.

PSV, 84. dakikada Zahavi ve 88. dakikada Götze'nin golleriyle karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçının rövanşı 28 Temmuz'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

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