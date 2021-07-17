BAŞKAN DEĞİŞİKLİĞİ DARBE VURDU

Geçen sezon devre arasında takıma katılan ve son düzlükte büyük katkı sağlayan Gedson Fernandes hakkında da konuşan Elmas, Benfica'daki başkan değişikliğine değindi. Elmas, "Tam oyuncuyla anlaşmıştık ancak Benfica kulübünde adeta devrim oldu. Kısa sürede Gedson Fernandes'in aramıza katılacağını düşünüyorum. Oyuncu da bize gelmeyi çok istiyor" şeklinde konuştu. Benfica Başkanı Luis Felipe Vieira, kara para aklama, vergi kaçırma, dolandırıcılık ve sahtekarlık yaptığı iddialarıyla tutuklanmış, yerine Terim'in eski öğrencisi Rui Costa gelmişti.