U19 Gelişim Ligi Final: Galatasaray U19-Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
U19 Elit Gelişim Ligi'nde perde kapanıyor. Yarı finalde Fenerbahçe'yi eleyen Trabzonspor ile Kasımpaşa'yı geçen Galatasaray kozlarını paylaşacak. Peki, Galatasaray U19-Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? A Spor'dan canlı yayınlanacak maçın tüm detayları haberimizde...
Futbolseverlerin A Spor kanalından takip ettiği TFF U19 Elit Gelişim Ligi play-off'larında şampiyon bugün belli olacak. Galatasaray ile Trabzonspor'un 21.00'deki karşılaşması A Spor ekranlarından izleyicilere ulaşacak.
G.Saray, çeyrek finalde uzatmalarda Beşiktaş'ı 4-2, yarı finalde ise yine uzatma dakikalarında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek finale çıktı. Trabzonspor da Göztepe'yi 3-1, Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek finalde mücadele etme hakkı kazandı.
⚽️ Süper Lig U19 Gelişim Ligi'nde final maçı! 🏆— A Spor (@aspor) July 13, 2021
🕘 21.00 🟡🔴 Galatasaray 🆚 Trabzonspor 🔴🔵 pic.twitter.com/Yi49laF14G
GALATASARAY U19 - TRABZONSPOR U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray U19 - Trabzonspor U19 maçı 13 Temmuz Salı günü saat 21:00'da A Spor'dan naklen yayınlanacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası