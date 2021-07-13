U19 Elit Gelişim Ligi'nde perde kapanıyor. Yarı finalde Fenerbahçe'yi eleyen Trabzonspor ile Kasımpaşa'yı geçen Galatasaray kozlarını paylaşacak. Peki, Galatasaray U19-Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? A Spor'dan canlı yayınlanacak maçın tüm detayları haberimizde...

Futbolseverlerin A Spor kanalından takip ettiği TFF U19 Elit Gelişim Ligi play-off'larında şampiyon bugün belli olacak. Galatasaray ile Trabzonspor'un 21.00'deki karşılaşması A Spor ekranlarından izleyicilere ulaşacak.

G.Saray, çeyrek finalde uzatmalarda Beşiktaş'ı 4-2, yarı finalde ise yine uzatma dakikalarında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek finale çıktı. Trabzonspor da Göztepe'yi 3-1, Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek finalde mücadele etme hakkı kazandı.

GALATASARAY U19 - TRABZONSPOR U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray U19 - Trabzonspor U19 maçı 13 Temmuz Salı günü saat 21:00'da A Spor'dan naklen yayınlanacak.

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