13 Temmuz 2021, Salı

FUTBOL

U19 Gelişim Ligi Final: Galatasaray U19-Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

U19 | G.Saray-Trabzonspor maçının tüm ayrıntıları!
FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 13.07.2021 Giriş Tarihi: 13.07.2021

U19 Elit Gelişim Ligi'nde şampiyon belli oluyor. Yarı finalde Fenerbahçe'yi eleyen Trabzonspor ile Kasımpaşa'yı geçen Galatasaray karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray U19-Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? A Spor'dan canlı yayınlanacak maçın tüm detayları haberimizde.... | Son dakika spor haberleri

Futbolseverlerin A Spor kanalından takip ettiği TFF U19 Elit Gelişim Ligi play-off'larında şampiyon bugün belli olacak. Galatasaray ile Trabzonspor'un 21.00'deki karşılaşması A Spor ekranlarından izleyicilere ulaşacak.

G.Saray, çeyrek finalde uzatmalarda Beşiktaş'ı 4-2, yarı finalde ise yine uzatma dakikalarında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek finale çıktı. Trabzonspor da Göztepe'yi 3-1, Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek finalde mücadele etme hakkı kazandı.

GALATASARAY U19 - TRABZONSPOR U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray U19 - Trabzonspor U19 maçı 13 Temmuz Salı günü saat 21:00'da A Spor'dan naklen yayınlanacak.

Galatasaray U19 1-0 Kasımpaşa U19 | MAÇ ÖZETİ Kasımpaşa U19 | MAÇ ÖZETİ
Fenerbahçe U19 1-2 Trabzonspor U19 (Süper Lig U19 Gelişim Ligi Yarı Final Maçı)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
🔥 F.Bahçe mi G.Saray mı? Transfer tercihini yaptı! 🔥 F.Bahçe mi G.Saray mı? Transfer tercihini yaptı!
F.Bahçe'yi deviren Trabzonspor finalde! Maç özeti F.Bahçe'yi deviren Trabzonspor finalde! (Maç özeti)
VAR inceledi G.Saray penaltı kazandı! VAR inceledi G.Saray penaltı kazandı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör