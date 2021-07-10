10 Temmuz 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray - Kasımpaşa maçı | CANLI

Galatasaray - Kasımpaşa CANLI
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 10.07.2021 Giriş Tarihi: 10.07.2021

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, ikinci hazırlık maçına çıkıyor. İlk hazırlık karşılaşmasına Dinamo Bükreş karşısında çıkan sarı-kırmızılılar, mücadeleyi 2-1 kazanmıştı. Cimbom, ikinci maçında ise Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz....

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, 21 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PSV ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadelenin çalışmalarına devam eden Cimbom, Kasımpaşa ile hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor.

CANLI SKOR

Galatasaray 0-0 Kasımpaşa

İLK 11'LER

Galatasaray: Berk, Yedlin, Luyindama, Ozornwafor, Ömer Bayram, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Oğulcan, Yunus Akgün, Arda Turan, Kerem Aktürkoğlu

Kasımpaşa: Ertuğrul, Brecka, Mehmet Feyzi, Evren Eren, Sadiku, Hajradinovic, Doğucan, Travnik, Tarkan Serbest, Yasin Dülger, Yusuf Erdoğan

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 19.00'da başladı ve D-Smart'tan canlı yayınlanıyor.

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