Galatasaray - Kasımpaşa maçı | CANLI
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, ikinci hazırlık maçına çıkıyor. İlk hazırlık karşılaşmasına Dinamo Bükreş karşısında çıkan sarı-kırmızılılar, mücadeleyi 2-1 kazanmıştı. Cimbom, ikinci maçında ise Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz....
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, 21 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PSV ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadelenin çalışmalarına devam eden Cimbom, Kasımpaşa ile hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor.
CANLI SKOR
Galatasaray 0-0 Kasımpaşa
İLK 11'LER
Galatasaray: Berk, Yedlin, Luyindama, Ozornwafor, Ömer Bayram, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Oğulcan, Yunus Akgün, Arda Turan, Kerem Aktürkoğlu
Kasımpaşa: Ertuğrul, Brecka, Mehmet Feyzi, Evren Eren, Sadiku, Hajradinovic, Doğucan, Travnik, Tarkan Serbest, Yasin Dülger, Yusuf Erdoğan
GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 19.00'da başladı ve D-Smart'tan canlı yayınlanıyor.
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