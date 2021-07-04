04 Temmuz 2021, Pazar
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Son dakika spor haberi: Alpaslan Öztürk'ün eşinden Galatasaray anısı paylaşımı! 8 sene önce...
Son dakika spor haberi: İzmir temsilcisi Göztepe'den Galatasaray'a transfer olan Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı, 8 yıl önce çekilen bir fotoğrafı takipçileri ile paylaştı. Galatasaray ile olan hikayenin yıllar önce başladığı mesajını verdi. (GS haberleri)
Galatasaray, Göztepe ile sözleşmesi biten Alpaslan Öztürk'ü geçtiğimiz günlerde kadrosuna katmıştı. Alpaslan Öztürk'ün Galatasaray hikayesi aslında yıllar önce başlamış.
27 yaşındaki savunma oyuncusunun yıllar önce çekilen fotoğrafı ve o fotoğrafın anısını ortaya çıktı. Ebru Şancı, eşi Alpaslan Öztürk'ün 2013 ve 2021 yılında Türk Telekom Stadı önünde çekilen iki fotoğrafını paylaştı.
Ebru Şancı paylaşıma, "Yıl 2021 bir de yana kaydırın, yıl 2013... 8 yıl önce bugün dedim ki 'bir gün burada oynayacaksın' Allah nasip etti yine haklı çıktım" notunu düştü.
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