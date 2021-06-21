Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim Florya'ya geldi! İşte o anlar
Galatasaray'da Burak Elmas'ın başkan seçilmesinin ardından gözler Fatih Terim'e çevrilmişti. Elmas, resmi sosyal medya hesabından deneyimli teknik adamın takımın başında olacağını duyurmuştu. Terim, sabah yapılan idmanda çıktı ve sarı kırmızılı takımın başında yer aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da pazar günü gerçekleştirilen başkanlık seçimi sonrası Burak Elmas, oyların 1.541'ini toplayarak sarı-kırmızılı kulübün yeni başkanı seçildi. Elmas'ın başkanlığa seçilmesinin ardından merak edilen konulardan biriyse Fatih Terim'in takımdaki geleceği olmuştu.
Seçimlerden önce tecrübeli çalıştırıcıyla yola devam etmek istediklerini açıklayan Burak Elmas, pazar günü yaptığı açıklamayla Fatih Terim ile yola devam edeceklerini duyurdu.
TERİM FLORYA'YA GELDİ!
Burak Elmas yönetimiyle anlaşmaya varan teknik direktör Fatih Terim yeniden Florya'ya geldi. Deneyimli çalıştıcı antrenmanda takımın başında yer aldı. Oyuncularla tek tek selamlaşan Fatih Terim, idman sahasına geldiğinde alkışlarla karşılandı.
Galatasaray'ın resmi Twitter hesabı da sabah saatlerinde Fatih Terim'in bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafa "Günaydın Galatasaray Ailesi #İlkGünküGibi" notu düşüldü.
ARDA TURAN DA FLORYA'DA!
Galatasaray'daki sözleşmesi sona eren ve takımdaki geleceği merak konusu olan Arda Turan'ın da Florya'da olduğu görüldü.
Görüntüler GS TV'den alınmıştır
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?