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Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim Florya'ya geldi! İşte o anlar

Fatih Terim Florya'ya geldi! İşte o anlar
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 Giriş Tarihi: 21.06.2021

'da 'ın başkan seçilmesinin ardından gözler 'e çevrilmişti. Elmas, resmi sosyal medya hesabından deneyimli teknik adamın takımın başında olacağını duyurmuştu. Terim, sabah yapılan idmanda çıktı ve sarı kırmızılı takımın başında yer aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri ()

'da pazar günü gerçekleştirilen başkanlık seçimi sonrası , oyların 1.541'ini toplayarak sarı-kırmızılı kulübün yeni başkanı seçildi. Elmas'ın başkanlığa seçilmesinin ardından merak edilen konulardan biriyse 'in takımdaki geleceği olmuştu.

Seçimlerden önce tecrübeli çalıştırıcıyla yola devam etmek istediklerini açıklayan Burak Elmas, pazar günü yaptığı açıklamayla Fatih Terim ile yola devam edeceklerini duyurdu.

TERİM FLORYA'YA GELDİ!

Burak Elmas yönetimiyle anlaşmaya varan teknik direktör Fatih Terim yeniden 'ya geldi. Deneyimli çalıştıcı antrenmanda takımın başında yer aldı. Oyuncularla tek tek selamlaşan Fatih Terim, idman sahasına geldiğinde alkışlarla karşılandı.

Galatasaray'ın resmi hesabı da sabah saatlerinde Fatih Terim'in bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafa "Günaydın Galatasaray Ailesi #İlkGünküGibi" notu düşüldü.

ARDA TURAN DA FLORYA'DA!

Galatasaray'daki sözleşmesi sona eren ve takımdaki geleceği merak konusu olan 'ın da Florya'da olduğu görüldü.

Görüntüler 'den alınmıştır

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