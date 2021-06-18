18 Haziran 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz desteklediği adayı açıkladı

Mustafa Cengiz desteklediği adayı açıkladı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 18.06.2021 Giriş Tarihi: 18.06.2021

Son dakika haberleri: 19 Haziran Cumartesi günü yeni başkanını seçecek olan Galatasaray'da mevcut başkan , gri listeyi () desteklediğini açıkladı. ( haberi)

Başkanı , başkalnlık seçimi öncesi basın toplantısı düzenledi. 19 Haziran Cumartesi günü yeni başkanını seçecek olan sarı-kırmızılılarda mevcut başkan Cengiz, gri listeyi () desteklediğini açıkladı. Cengiz, yaptığı açıklamada "Benim gri listede çok arkadaşım var. Kurumsal hafıza çok önemli. "Seçimde Yiğit Şardan'ı destekleyeceğim." ifadelerini kullandı.

Cengiz müjdeyi verdi! haberin devamı

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