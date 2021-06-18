Son dakika spor haberleri: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz desteklediği adayı açıkladı

Son dakika Galatasaray haberleri: 19 Haziran Cumartesi günü yeni başkanını seçecek olan Galatasaray'da mevcut başkan Mustafa Cengiz, gri listeyi (Yiğit Şardan) desteklediğini açıkladı. (GS spor haberi)

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, başkalnlık seçimi öncesi basın toplantısı düzenledi. 19 Haziran Cumartesi günü yeni başkanını seçecek olan sarı-kırmızılılarda mevcut başkan Cengiz, gri listeyi (Yiğit Şardan) desteklediğini açıkladı. Cengiz, yaptığı açıklamada "Benim gri listede çok arkadaşım var. Kurumsal hafıza çok önemli. "Seçimde Yiğit Şardan'ı destekleyeceğim." ifadelerini kullandı.

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