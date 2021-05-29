29 Mayıs 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan 10 numara bombası! Komşu'dan gelecek

Spor Toto Süper Lig'de averaj farkıyla şampiyonluğu kaçıran Galatasaray, Manchester United'ın Villarreal'e kaybetmesi sonucu sezonu erken açmak zorunda kaldı. Sarı-kırmızılıların Devler Ligi'ne katılması için 3 tur geçmesi gerekirken, transferde ise elini çabuk tutmak istiyor. 10 numara bölgesine muhakkak güçlendirecek Cimbom, aradığı ismi ise Komşu'da buldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan 10 numara bombası! Komşu'dan gelecek
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 29.05.2021

'da bir yandan seçim hazırlıkları sürerken bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan 10 numara bombası! Komşu'dan gelecek

Takvim'in derlediği habere göre; Sarı-Kırmızılı kurmayların 'un yıldız oyuncusu için Yunan kulübüyle temasa geçileceği öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan 10 numara bombası! Komşu'dan gelecek

ve ile de adı geçen 'te en istekli kulübün , olduğu ifade ediliyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan 10 numara bombası! Komşu'dan gelecek

Yunan medyasında Sportime'ın haberine göre henüz resmi bir teklif gelmese de 'ın çok yakın bir süre zarfında bu teklifi yetkililerine yapması bekleniyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan 10 numara bombası! Komşu'dan gelecek

OLYMPIAKOS DÜNYALARI İSTİYOR!

Haberde 'un, yıldız oyuncusu için 10 milyon Euro düzeyinde bir bonservis beklentisi olduğu ifade ediliyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan 10 numara bombası! Komşu'dan gelecek

Ancak 'ın teklifinin daha düşük olacağı, satın alma opsiyonlu kiralamanın da masada olduğu gelen haberler arasında.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan 10 numara bombası! Komşu'dan gelecek

Bu sezon formasıyla toplam 46 maça çıkan Fortounis 9 gol, 13 asistlik katkı sağladı. 28 yaşındaki oyuncu, 54 kez formasını giydiği 'nda 9 gol kaydetti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'da 6 adaylı seçim! İşte listelerde yer alan isimler G.Saray'da 6 adaylı seçim! İşte listelerde yer alan isimler
G.Saray'da büyük kriz! Fatih Terim ve Arda... G.Saray'da büyük kriz! Fatih Terim ve Arda...
Galatasaray detayları duyurdu! Yeniden yapılandırma... Galatasaray detayları duyurdu! Yeniden yapılandırma...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör