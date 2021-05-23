23 Mayıs 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'dan Johan Vasquez bombası! Marcao'nun partneri olacak

Cimbom'dan stoper bombası! Marcao'nun partneri olacak
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.05.2021

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına erken başlayan Galatasaray'da, scout ekibinden flaş bir öneri geldi. 'in scout ekibiyle yaptığı çalışmalar sonrasında Meksika kulübü Unam Pumas'ta forma giyen Johan Vasquez için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray kongre sürecini beklese de Sarı-Kırmızılı kulüpte transfer çalışmaları devam ediyor. 'in scout ekibiyle birlikte yaptığı çalışma sonucu Sarı-kırmızılılar'ın listesine yeni bir stoper girdi.

Takvim'in haberine göre; Meksika'nın Unam Pumas takımında forma giyen ve sözleşmesi aralık ayında bitecek olan 22 yaşındaki Johan Vasquez...

Scout ekibinin uzun süredir Vasquez'i takip ettiği ve teknik heyete olumlu rapor verdiği ifade edildi. Sol ayaklı stoper arayan Fatih Terim'in de bu transfere onay verdiği belirtildi. Abdürrahim Albayrak'ın Meksika kulübüyle temasa geçtiği belirtildi.

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