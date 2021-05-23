Galatasaray'dan Johan Vasquez bombası! Marcao'nun partneri olacak

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadı'nda basın toplantısı düzenleyerek teknik direktör Fatih Terim ile yola devam etmeyeceklerini açıklamıştı. Deneyimli teknik adam ise yanıt olarak, "Mevcut başkan hakkında şuan için yapabileceğim tek şey, kendisine acil şifalar dilemek olacaktır." cümlelerini kullanmıştı. 12-19 Haziran'da yapılması planlanan seçimde 4 aday da Fatih Terim'le çalışmak istediğini dile getirirken, seçimin ertelenmesi durumunda ise büyük bir belirsizlik söz konusu olacak. İşte Terim'le Cengiz arasında yaşanan o süreç ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)