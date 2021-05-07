07 Mayıs 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'dan Beşiktaş maçı öncesi derbi paylaşımı!

G.Saray'dan derbi paylaşımı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 Giriş Tarihi: 07.05.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 40. haftasında ile karşı karşıya gelecek , sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. ( haberleri)

ile , 'in 40. haftasında dev derbide kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılılar zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak şampiyonluk şansını sürdürmek istiyor. Lider Beşiktaş ise kritik dönemeçten 3 puanla ayrılarak büyük bir adım atmayı amaçlıyor. Derbi hazırlıklarını tamamlayan iki takım da artık maç gününü bekliyor. Sarı-kırmızılılar sosyal medya hesabından Beşiktaş maçı öncesi 'konsantrasyon' başlığıyla bir paylaşımda bulundu.

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Galatasaray'dan Beşiktaş maçı öncesi derbi paylaşımı!

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