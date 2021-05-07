07 Mayıs 2021, Cuma
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Galatasaray'dan Beşiktaş maçı öncesi derbi paylaşımı!
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 40. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek Galatasaray, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. (GS spor haberleri)
Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig'in 40. haftasında dev derbide kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılılar zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak şampiyonluk şansını sürdürmek istiyor. Lider Beşiktaş ise kritik dönemeçten 3 puanla ayrılarak büyük bir adım atmayı amaçlıyor. Derbi hazırlıklarını tamamlayan iki takım da artık maç gününü bekliyor. Sarı-kırmızılılar sosyal medya hesabından Beşiktaş maçı öncesi 'konsantrasyon' başlığıyla bir paylaşımda bulundu.
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