06 Mayıs 2021, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da FatihTerim'in derbi kozu belli oldu! O isme kritik görev...

Derbide özel görev! İşte o detay...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.05.2021

Spor Toto 'in 40. haftasında oynanacak olan - derbisi öncesi teknik direktör 'in bu maçtaki en önemli silahının olacağı öğrenildi. ( haberleri)

maçının hazırlıklarını sürdüren 'ın en büyük kozu olacak. Sarı-kırmızılı takım, bu sezon Halil'in ilk 11'de forma giydiği tüm maçlarını kazanmasını bildi. 21 yaşındaki oyuncu, bu sezon 4 kez ilk 11'de forma giyerken, Galatasaray bu maçlarda 12 puan kazandı.


Genç yıldızın ilk 11 giydiği maçlarda , 'yi 3-1, 'u 1-0, 'u 1-0, 'ni ise 2-0 yenmeyi başardı. Takımına 1 gol 3 asistlik katkı veren Halil Dervişoğlu, Beşiktaş karşısında da kritik bir rol üstlenecek. ve ise yine kulübede başlayacak. (Fotomaç)
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