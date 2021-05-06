06 Mayıs 2021, Perşembe
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Genç yıldızın ilk 11 giydiği maçlarda Cimbom, Göztepe'yi 3-1, Antalyaspor'u 1-0, Konyaspor'u 1-0, Gençlerbirliği'ni ise 2-0 yenmeyi başardı. Takımına 1 gol 3 asistlik katkı veren Halil Dervişoğlu, Beşiktaş karşısında da kritik bir rol üstlenecek. Mostafa Mohamed ve Radamel Falcao ise yine kulübede başlayacak. (Fotomaç)
Galatasaray'da FatihTerim'in derbi kozu belli oldu! O isme kritik görev...
Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi teknik direktör Fatih Terim'in bu maçtaki en önemli silahının Halil Dervişoğlu olacağı öğrenildi. (GS spor haberleri)
Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'ın en büyük kozu Halil Dervişoğlu olacak. Sarı-kırmızılı takım, bu sezon Halil'in ilk 11'de forma giydiği tüm Süper Lig maçlarını kazanmasını bildi. 21 yaşındaki oyuncu, bu sezon 4 kez ilk 11'de forma giyerken, Galatasaray bu maçlarda 12 puan kazandı.
Genç yıldızın ilk 11 giydiği maçlarda Cimbom, Göztepe'yi 3-1, Antalyaspor'u 1-0, Konyaspor'u 1-0, Gençlerbirliği'ni ise 2-0 yenmeyi başardı. Takımına 1 gol 3 asistlik katkı veren Halil Dervişoğlu, Beşiktaş karşısında da kritik bir rol üstlenecek. Mostafa Mohamed ve Radamel Falcao ise yine kulübede başlayacak. (Fotomaç)
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