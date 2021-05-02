02 Mayıs 2021, Pazar
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Son dakika spor haberi: Gençlerbirliği - Galatasaray maçının VAR'ı belli oldu!
Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Zorlu mücadele öncesi karşılaşmanın VAR hakemi açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'de 39. haftada oynanacak Gençlerbirliği - Galatasaray maçının VAR hakemi Abdulkadir Bitigen oldu.
Kritik karşılaşmayı yönetecek hakem ise Halis Özkahya.
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