02 Mayıs 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Gençlerbirliği - Galatasaray maçının VAR'ı belli oldu!

Gençlerbirliği - G.Saray maçının VAR'ı belli oldu!
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 Giriş Tarihi: 02.05.2021

'in 39. haftasında , deplasmanda 'ne konuk olacak. Zorlu mücadele öncesi karşılaşmanın VAR hakemi açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri ()

'de 39. haftada oynanacak - maçının VAR hakemi oldu.

Kritik karşılaşmayı yönetecek hakem ise Halis Özkahya.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Terim yeni lideri belirledi! G.Birliği maçında... Terim yeni lideri belirledi! G.Birliği maçında...
G.Saray ve F.Bahçe'den hangisi üstte bitirirse... "G.Saray ve F.Bahçe'den hangisi üstte bitirirse..."
Gençlerbirliği - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Gençlerbirliği - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör