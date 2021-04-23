Son dakika Galatasaray transfer haberi: Fenerbahçe'nin istediği yıldız için Galatasaray devrede!
Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışında üst üste puanlar kaybeden Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Sarı kırmızılılar için İtalya'dan flaş bir iddia geldi. Buna göre CimBom, Fenerbahçe'nin de istediği yıldız isim için devreye girdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray, sezon sonunda kadrosuna katacağı isimler için yoğun mesai harcarken, İtalyan basınından flaş bir iddia geldi. İtalya Serie A devi Inter ile sözleşmesi sona erecek Aleksandar Kolarov'un, sarı kırmızılılara transfer olabileceği ifade edildi.
Çizme medyasından yansıyan bilgilere göre Sırp yıldıza Galatasaray ile beraber bazı İtalyan ekipleri de teklif sundu. Ailevi nedenlerden dolayı Aleksandar Kolarov'un İtalya'da kalma ihtimalini de değerlendirebileceği belirtildi.
30 Haziran 2021 tarihinde Inter ile olan sözleşmesi sona erecek Kolarov'un, bu sezon az sayıda forma giymesinden dolayı takımında kalmayacağı ve ayrılacağı yazıldı.
Sezon başında bir başka İtalyan ekibi Roma'dan Inter'e transfer olan Kolarov, bu sezon lacivert siyahlılarla Serie A, İtalya Kupası ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 11 maça çıktı ve 1 asist yaptı.
İŞTE İTALYAN BASININA YANSIYAN O HABER
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