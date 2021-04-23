23 Nisan 2021, Cuma

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Fenerbahçe'nin istediği yıldız için Galatasaray devrede!

Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışında üst üste puanlar kaybeden Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Sarı kırmızılılar için İtalya'dan flaş bir iddia geldi. Buna göre CimBom, Fenerbahçe'nin de istediği yıldız isim için devreye girdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Fenerbahçe'nin istediği yıldız için Galatasaray devrede!
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Giriş Tarihi: 23.04.2021

, sezon sonunda kadrosuna katacağı isimler için yoğun mesai harcarken, basınından flaş bir iddia geldi. devi Inter ile sözleşmesi sona erecek 'un, sarı kırmızılılara transfer olabileceği ifade edildi.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Fenerbahçe'nin istediği yıldız için Galatasaray devrede!

Çizme medyasından yansıyan bilgilere göre Sırp yıldıza ile beraber bazı ekipleri de teklif sundu. Ailevi nedenlerden dolayı 'un 'da kalma ihtimalini de değerlendirebileceği belirtildi.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Fenerbahçe'nin istediği yıldız için Galatasaray devrede!

30 Haziran 2021 tarihinde Inter ile olan sözleşmesi sona erecek Kolarov'un, bu sezon az sayıda forma giymesinden dolayı takımında kalmayacağı ve ayrılacağı yazıldı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Fenerbahçe'nin istediği yıldız için Galatasaray devrede!

Nisan ayının başından beri sakatlığı bulunan 35 yaşındaki futbolcu, Inter ile 9 Şubat'ta Kupası yarı finalinde oynanan karşılaşmasında sahaya çıkmıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Fenerbahçe'nin istediği yıldız için Galatasaray devrede!

Sezon başında bir başka ekibi 'dan Inter'e transfer olan Kolarov, bu sezon lacivert siyahlılarla , Kupası ve olmak üzere toplam 11 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Fenerbahçe'nin istediği yıldız için Galatasaray devrede!

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