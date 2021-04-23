Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim takımı iyi yönetemedi! İşte deneyimli hocanın 6 hatası...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gerisinde kalan Galatasaray'da, sezon sonunda başarısız olunması halinde fatura Fatih Terim'e kesilebilir. Deneyimli teknik adam özellikle son haftalarda saha içini yönetemedi. İşte Terim'in başarısız olmasına sebep olan 6 hatası... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, şampiyonluk yarışında ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gerisinde kaldı.
Yönetim olarak saha dışında birlik-beraberliği sağlayamayan sarı-kırmızılılarda saha içini ise Fatih Terim iyi yönetemedi. İşte Terim'in hataları:
1- Son Trabzonspor maçında süre alan 16 oyuncudan sadece Sofiane Feghouli'yi Fatih Terim transfer etmedi.
2- Terim'in isteğiyle Luyindama, Marcao ve Emre Akbaba'ya toplam 16 milyon Euro bonservis ödenirken, Babel'e 3 yıllık imza parasıyla birlikte 10 milyon Euro verildi, takım son iki senede kiralık oyuncularla doldu taştı!
3- Kerem Aktürkoğlu, Oğulcan Çağlayan ve Halil Dervişoğlu gibi genç isimlerin yerine sezon boyunca Arda, Feghouli ve Babel gibi 30 yaş üstü yıldızlar tercih edildi.
5- Linnes'in ücretine yüzde 50 zam yapılarak sözleşmesi uzatıldı, 2 senede 14 milyon TL kazanan Şener Özbayraklı da olmasına rağmen önce Omar Elabdellaoui sonra DeAndre Yedlin transfer edildi. Bu 4 oyuncunun performansı sağ bekte bir Mariano etmedi!
6- Başkan Mustafa Cengiz'e göre sarıkırmızılı takım, iki senedir harcanan paranın karşılığını veremiyor. (Sabah)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Derbi heyecanı! Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölüm izle! (EDHO) Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölümde neler yaşandı?
- Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Rizespor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Esat Delihasan kimdir? Kaç yaşında neden öldü?
- Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig