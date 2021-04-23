23 Nisan 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim takımı iyi yönetemedi! İşte deneyimli hocanın 6 hatası...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gerisinde kalan Galatasaray'da, sezon sonunda başarısız olunması halinde fatura Fatih Terim'e kesilebilir. Deneyimli teknik adam özellikle son haftalarda saha içini yönetemedi. İşte Terim'in başarısız olmasına sebep olan 6 hatası... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim takımı iyi yönetemedi! İşte deneyimli hocanın 6 hatası...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 Giriş Tarihi: 23.04.2021

'de , şampiyonluk yarışında ezeli rakipleri ve 'nin gerisinde kaldı.

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim takımı iyi yönetemedi! İşte deneyimli hocanın 6 hatası...

Yönetim olarak saha dışında birlik-beraberliği sağlayamayan sarı-kırmızılılarda saha içini ise iyi yönetemedi. İşte Terim'in hataları:

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim takımı iyi yönetemedi! İşte deneyimli hocanın 6 hatası...

1- Son Trabzonspor maçında süre alan 16 oyuncudan sadece 'yi transfer etmedi.

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim takımı iyi yönetemedi! İşte deneyimli hocanın 6 hatası...

2- Terim'in isteğiyle , ve 'ya toplam 16 milyon Euro bonservis ödenirken, Babel'e 3 yıllık imza parasıyla birlikte 10 milyon Euro verildi, takım son iki senede kiralık oyuncularla doldu taştı!

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim takımı iyi yönetemedi! İşte deneyimli hocanın 6 hatası...

3- , ve gibi genç isimlerin yerine sezon boyunca , Feghouli ve Babel gibi 30 yaş üstü yıldızlar tercih edildi.

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim takımı iyi yönetemedi! İşte deneyimli hocanın 6 hatası...

4- ilk gelen teklife satıldı, 50 milyon Euro yatırım yapılan -Falcao ikilisi hayal kırıklığı yaratınca son umut olarak Mısır'dan Mostafa Mohamed kadroya katıldı.

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim takımı iyi yönetemedi! İşte deneyimli hocanın 6 hatası...

5- Linnes'in ücretine yüzde 50 zam yapılarak sözleşmesi uzatıldı, 2 senede 14 milyon TL kazanan da olmasına rağmen önce Omar Elabdellaoui sonra DeAndre Yedlin transfer edildi. Bu 4 oyuncunun performansı sağ bekte bir Mariano etmedi!

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim takımı iyi yönetemedi! İşte deneyimli hocanın 6 hatası...

6- Başkan Mustafa Cengiz'e göre sarıkırmızılı takım, iki senedir harcanan paranın karşılığını veremiyor. (Sabah)

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