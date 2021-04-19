19 Nisan 2021, Pazartesi
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Galatasaray'da Halil Dervişoğlu'na tam puan!
Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada göstermiş olduğu performansla tarflı tarafsız herkes tarafından takdir edilen Halil Dervişoğlu teknik heyetten tam puan aldı. (GS spor haberleri)
Radamel Falcao, Mostafa Mohamed ve Ryan Babel gibi isimlerin yokluğunda santrfor bölgesinde görev yapan Halil Dervişoğlu gösterdiği performansla alkış topladı. Gol kaydetmese de Kerem'in ilk golündeki asisti, penaltı alması hem de oyun karakteriyle teknik ekip ve taraftarların beğenisini topladı. (Fotomaç)
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