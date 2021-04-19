19 Nisan 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Halil Dervişoğlu'na tam puan!

Halil fark yarattı! Falcao ve Mohamed...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.04.2021

'in 35. haftasında 'ın 'yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada göstermiş olduğu performansla tarflı tarafsız herkes tarafından takdir edilen Halil Dervişoğlu teknik heyetten tam puan aldı. ( haberleri)

Radamel Falcao, ve gibi isimlerin yokluğunda bölgesinde görev yapan Halil Dervişoğlu gösterdiği performansla alkış topladı. Gol kaydetmese de Kerem'in ilk golündeki asisti, penaltı alması hem de oyun karakteriyle teknik ekip ve taraftarların beğenisini topladı. (Fotomaç)
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