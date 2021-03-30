Galatasaray transferde kararını verdi! Gedson Fernandes...
Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna Gedson Fernandes'in, sezon sonunda sarı-kırmızılılarla kiralık sözleşmesi sona erecek. Cimbom, Portekizli yıldızla ilgili yola devam edilip edilmeyeceğine dair son kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, Portekizli yıldız Gedson Fernandes'in bir yıl daha kiralanması için düğmeye bastı.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI!
Ocak ayı transfer döneminde Fatih Terim'in bizzat devreye girmesiyle beraber Gedson Fernandes'i Benfica'dan alan Galatasaray, Portekizli futbolcunun yeni sezonda da kiralık olarak kadroya katılması için Benfica ile görüşmelere başladı.
Gedson'u bir yıl daha kiralamak isteyen Galatasaray, Benfica'ya 1 milyon euro kiralama ücreti önerdi ancak Portekiz kulübü, Gedson için 10 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesini sözleşmeyi koymak istiyor.
Gedson Fernandes'in 2021-2022 sezonu için Benfica tarafından koyulmak istenen 10 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonunu kaldırmak isteyen Galatasaray, bu konuda başarılı olabilirse Portekizli futbolcu ile ile 1 yıl daha kiralık sözleşmesi imzalayacak.
Kariyerine Galatasaray'da devam etmek isteyen Gedson Fernandes'e de bir yıllık yeni sözleşme için 1.5 milyon euro öneren sarı-kırmızılı yönetim, Portekizli futbolcunun menajeri Miguel Macedo ile de görüşerek Benfica'ya baskı yapmasını talep etti.
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