30 Mart 2021, Salı

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Galatasaray transferde kararını verdi! Gedson Fernandes...

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna Gedson Fernandes'in, sezon sonunda sarı-kırmızılılarla kiralık sözleşmesi sona erecek. Cimbom, Portekizli yıldızla ilgili yola devam edilip edilmeyeceğine dair son kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray transferde kararını verdi! Gedson Fernandes...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.03.2021

Teknik direktör 'in raporuna göre yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan , Portekizli yıldız 'in bir yıl daha kiralanması için düğmeye bastı.

Galatasaray transferde kararını verdi! Gedson Fernandes...

GÖRÜŞMELER BAŞLADI!
Ocak ayı transfer döneminde 'in bizzat devreye girmesiyle beraber 'i 'dan alan , Portekizli futbolcunun yeni sezonda da kiralık olarak kadroya katılması için Benfica ile görüşmelere başladı.

Galatasaray transferde kararını verdi! Gedson Fernandes...

Gedson'u bir yıl daha kiralamak isteyen , 'ya 1 milyon euro kiralama ücreti önerdi ancak Portekiz kulübü, Gedson için 10 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesini sözleşmeyi koymak istiyor.

Galatasaray transferde kararını verdi! Gedson Fernandes...

'in 2021-2022 sezonu için tarafından koyulmak istenen 10 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonunu kaldırmak isteyen , bu konuda başarılı olabilirse Portekizli futbolcu ile ile 1 yıl daha kiralık sözleşmesi imzalayacak.

Galatasaray transferde kararını verdi! Gedson Fernandes...

Kariyerine 'da devam etmek isteyen 'e de bir yıllık yeni sözleşme için 1.5 milyon euro öneren sarı-kırmızılı yönetim, Portekizli futbolcunun menajeri Miguel Macedo ile de görüşerek 'ya baskı yapmasını talep etti.

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