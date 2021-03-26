26 Mart 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor!

Cimbom Hatayspor maçına hazırlanıyor!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.03.2021

Son dakika spor haberleri: Galatasara, 'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Atakaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. (GS spor haberleri)

Futbol Takımı, 'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Atakaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İdmanın ana bölümünde dar alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

kamplarında bulunan futbolcular idmanda yer almadı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Hatayspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.



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