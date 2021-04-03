Hatayspor-Galatasaray | İlk 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray Hatayspor deplasmanına konuk olacak. Son 4 maçta yalnızca 1 galibiyet alabilen sarı-kırmızılı takım, bu maçı kazanıp zirve takibini sürdürmek istiyor. Hatayspor ise 3 maçlık galibiyet hasretini dindirmek istiyor. Maç öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Atakaş Hatayspor'la Galatasaray kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

HATAYSPOR-GALATASARAY MAÇI İLK 11'LER

Hatayspor: Munir, Yusuf, Pablo, Mesut, Popov, Aabid Rayane, Ruben Ribeiro, Kamara, Adama Traore, Akintola, Diouf.

Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Etebo, Saracchi, Ömer Bayram, Gedson, Arda, Feghouli, Onyekuru, Mohamed.

HATAYSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Galatasaray maçı 3 Nisan Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

2. RANDEVU

Hatayspor ile Galatasaray, oynayacakları maçla birlikte Süper Lig'de ikinci kez rakip olacak. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 3-0'lık skorla kazanmıştı. İki takım daha önce Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda iki takım da 1'er galibiyet aldı. Sezon başında oynanan hazırlık maçı ise 1-1 eşitlikle sona ermişti.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray ligde deplasmanda bu sezon 15 karşılaşmaya çıktı. Cimbom 10 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, 5 kez de mağlup oldu. Aslan bu maçlarda 25 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 14 gol gördü. Sarı-kırmızılılar son dış saha müsabakasında Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 30 karşılaşmada kalesinde 27 gol gördü. Sarı-kırmızılılar bu istatistikle ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Aslan ayrıca ligde 14 maçta kalesini gole kapadı. Galatasaray ayrıca attığı 61 golle, 63 gol kaydeden Beşiktaş'ın ardından en skorer ikinci takım konumunda bulunuyor.

FATİH TERİM VE ÜMİT DAVALA CEZALI

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim ile Yardımcı Antrenör Ümit Davala, Hatayspor maçında yedek kulübesinde yer alamayacak. Ligin 31. Haftasındaki Çaykur Rizespor karşılaşmasından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Terim ile Davala'ya 2'şer maç men cezası verdi. Galatasaray'ın başında Yardımcı Antrenör Levent Şahin olacak.

3 FUTBOLCU CEZALI

Galatasaray'da Hatayspor maçı öncesinde 3 futbolcu cezalı durumda bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Çaykur Rizespor mücadelesinde kırmızı kart gören DeAndre Yedlin ile sarı kart görerek cezalı duruma düşen Marcao ve Christian Luyindama mücadelede yer alamayacak.

Milli takım kampında ve kamp sonrası yapılan korona virüs testi pozitif sonuçlanan iki futbolcunun izolasyon, tedavi ve takip programı devam ediyor. Sakatlığı devam eden Kerem Aktürkoğlu da Hatayspor karşılaşmasında yer alamayacak.

BABEL VE ETEBO SINIRDA

Galatasaray'da iki futbolcu da sarı kart sınırında bulunuyor. Ryan Babel ile Oghenekaro Etebo, Hatayspor karşısında sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. İki futbolcu cezalı olması halinde Fatih Karagümrük maçında görev alamayacak.

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