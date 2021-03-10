10 Mart 2021, Çarşamba
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Galatasaray'da korkutan düşüş!
Son dakika spor haberleri: Galatasaray geçen sene 9 maçlık seri yakalamış ancak ardından gelen puan kayıplarının ardından ligi 6’ncı sırada bitirebilmişti. (GS spor haberleri)
Galatasaray sona eren 8 maçlık serisi akıllara geçen sezonu getirdi. 2019-2020 sezonunun 16. haftasında Göztepe'ye yenilen Cimbom, sonrasında çıktığı üst üste 8 galibiyet almıştı. Bu seri Sivas beraberliğiyle son bulurken, ardından gelen istikrarsız sonuçlarının ardından Cimbom sezonu 6. sırada tamamlayabildi. Galatasaray bu sezon da Beşiktaş mağlubiyetinin ardından 8 maçlık seri yakalasa da Ankaragücü maçıyla birlikte düşüşe geçti ve geçen hafta da Sivasspor ile berabere kaldı. Galatasaray'ın bundan sonra izleyeceği yol merak edilirken sarı-kırmızılı taraftarların en büyük korkusu ise geçen sezonun tekrarlanma olasılığı... (Fotomaç)
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