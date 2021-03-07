07 Mart 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray-Sivasspor maçının ardından Fatih Terim'den zemin açıklaması! "Başımıza çok iş açacak"

Terim o noktaya dikkati çekti! Başımıza çok iş açacak
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 07.03.2021 Giriş Tarihi: 07.03.2021

'in 29. haftasında sahasında 'la 2-2 berabere kaldı ve zirve yolunda bir yara daha aldı. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Zeminin durumuna değinen , "Başımıza çok iş açacak" şeklinde konuştu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

'in 29. haftasında ile 2-2 berabere kalan 'da teknik direktör , maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Terim'in o açıklamaları:

Yarım pozisyon vermeden, 1 pozisyon değil, yarım pozisyon vermeden 2 gol yedik. Goller de pozisyon değil, zaten Linnes'inki iş değil.

İlk yarı bu sahaya rağmen ki bu saha başımızı çok ağrıtacak, kötü yani. Sahaya rağmen yapmak istediklerimizi, oyun anlayışımızı gösterdiğimiz muhteşem bir 45 dakika oynadık. Sahaya rağmen.

İkinci yarı yine pozisyon vermeden gol yedik, sonra 2-2'yi bulduk, mücadele ettik, pozisyon bulduk ama puan kaybettik. İyi oynamak önemli ama istatistikler ne olursa olsun sonuç puan kaybı.

Son 30 saniye dahil 3-4 kişinin denediği, , , , 'nın vurdukları, 'in iki defa vurduğu... Olmuyor bazen, bugün çok iyi mücadele ettik ama skoru bulamadık.

Henry'ye yapılan pozisyon var 59'da. Bizim öyle en az 2-3 oyuncumuz atıldı. Uzatmanın 7 dakikasıyla beraber 38 dakikası var oyun sonuna ve bu oyuncu atılmıyor. Demek ki haklılarmış endişede, endişelendiler ya hani.

O pozisyondan 10 saniye önce de 'un ayağına basıyor biri. Ona da sarı kart yok. 38 dakika 10 kişi oynayacak rakip. Galatasaray'a gelince kırmızı ama bize oldu mu içeriyi dinliyorlar. top oynamadığı için bilmiyor tabii o ayağın çekilebileceğini.

Biz o tip Falcao'lar, 'lar, , vs bir sürü kırmızı kartla 10 kişi oynadık. Ne hikmetse harika bir sebep var kendilerince, biz kanmıyoruz tabii. Oynamadıkları için o pozisyonları çözemiyorlar.

İçeride zaten seyircimiz yok, dışarıda seyirci dezavantajımız var. Bu sahada artık seker mi, bize mi seker, rakibe mi seker bilemiyorum.

Terim'den flaş sözler! 'den flaş sözler! "Herkes kaybedecek..."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Aslan'ın sahasındaki galibiyet serisi son buldu Aslan'ın sahasındaki galibiyet serisi son buldu
Terim Mohamed dönünce ne yapacak? Falcao'nun performansı... Terim Mohamed dönünce ne yapacak? Falcao'nun performansı...
Belhanda'dan zemin isyanı! Florya bile daha iyi Belhanda'dan zemin isyanı! "Florya bile daha iyi"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ