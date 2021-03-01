Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Mostafa Mohamed bulduğunu atıyor! Hiç affı yok
Devre arasında takıma katılan ve Süper Lig'de son olarak BB Erzurumspor ile oynanan maçta 2 gol atan Mostafa Mohamed, ligde 5 maçta 5 gol kaydetti. Mısırlı forvet, 80 dakikada bir sarı-kırmızılı takım adına gol attı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed parlamaya devam ediyor. 23 yaşındaki Mısırlı santrfor, sarı-kırmızılı formayla 5 Süper Lig, 1 de Ziraat Türkiye Kupası mücadelesine çıktı.
Kupada 1 kez fileleri havalandıran Mohamed, Süper Ligde de 5 karşılaşmanın 4'ünde 5 gol buldu. Sadece Alanya'yı es geçti. Sarıkırmızılı forma ile süre aldığı dakika, gol oranına göre her 80 dakikada bir gol attı, ligde rakip kaleye attığı 8 şutta 5 gol atmayı başardı.
HER SİSTEME UYUM SAĞLIYOR
Bunda yaptığı sert ve net vuruşlarının etkisi çok büyük. Nitekim Erzurum kalecisi Göktuğ da top Mostafa'nın ayağına geldiğinde çaresiz kaldı. G.Saray'ı 2-0 galibiyete taşıyan Mısırlı futbolcu, ayrıca 3 kez top çaldı ve 4 kez ikili mücadele kazandı.
Galatasaray'ın son yıllarda yaptığı en iyi transfer olma yolunda ilerleyen Mohamed, performansıyla ve attığı gollerle hemen hemen her sisteme ayak uydurabilecek bir potansiyele sahip oyuncu olarak dikkat çekti.
F.BAHÇELİLERİ GERİDE BIRAKTI
Mısırlı forvet, topla buluştuğu anda kaleyi yoklaması, takım arkadaşlarını pozisyona sokma becerileriyle sivrildi. Ligde Başakşehir, F.Bahçe, Kasımpaşa ve Erzurum ağlarını bulan Mohamed, kupada ise Alanya maçında skor kaydetti.
Yıldız oyuncu bu performansıyla Cisse (4), Samatta (5), Valencia (5) gibi sezon başından bu yana F.Bahçe forması giyen oyuncuları geride bıraktı. Tabii 5 golü bulunan takım arkadaşı Falcao'yu da.
Savaş ÇORLU
GERRARD VE BATISTUTA'YI ÖRNEK ALIYOR
Attığı gollerle taraflı tarafsız herkesi kendisine hayran bırakan Mohamed, daha önce ülkesinde verdiği bir röportajda sert şutları için Gerard ve Batistuta'yı örnek aldığını söylemişti.
Yıldız futbolcu, Gerrard'ın, "Şutunuzla kaleciyi geçmeyi değil onu yok etmeyi düşünün", Batistuta'nın ise "Şut atarken hedefi bulmayı değil kaleyi yok etmeyi düşünüyorum" sözlerini kendisine prensip edindiğini ifade etmişti.
ALBAYRAK: BAĞIŞ YAP HEMEN ALALIM!
İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Mohamed'in bonservisinin alınması yönündeki çağrılara kayıtsız kalmadı."Hemen abicim... Hemen şimdi, gidin verin parasını alın şu adamın bonservisini. Abdurrahim Başkanım sen gerekeni yaparsın" diye mesaj atan bir taraftara, "Hemen abiciğim... Hemen hemen bağış kampanyamıza katıl hemen hemen" diye yanıt verdi.
Oğulcan Özdemir, Albayrak'ın çağrısına uyup bağış yaptı. Cimbom, Zamalek'e 4 milyon dolar ödediği takdirde Mohamed'in tapusunu alacak.
MISIR'DA DA MANŞETLERDE
Mostafa'nın BB Erzurumspor maçındaki performansı ülkesi Mısır basınında da övgüyle karşılandı. Galatasaray forması altında attığı gollere geniş yer ayrılırken ''İlk golü yeteri kadar etkileyici gelmemiş olsa gerek, ikinci golünde onu gölgede bıraktı. Cimbom'u taşımaya devam ediyor" yorumu yapıldı.
CİMBOM'A DEV GELİR
TFF bu sezon sahadan galip ayrılan takıma 2.7 milyon TL prim veriyor. Mohamed, Fenerbahçe, Erzurum ve Kasımpaşa maçlarında attığı gollerle tek başına galibiyeti getirdi. Galatasaray'a liderliğin yanı sıra 8.1 milyon TL'lik de bir gelir sağlamış oldu.
3-0 biten Başakşehir maçındaki son golünü dahil edersek bu rakam 9 milyon TL'yi buluyor. Böylece 1.66 milyon euro'luk kiralık ücretinin 1 milyon Euro'sunu çıkardı.
FİZİK KURALLARINI HİÇE SAYDI
Mostafa Mohamed'in BB Erzurumspor'a attığı ikinci goldeki sert vuruşu dikkat çekiciydi. Luyindama'nın uzun ortasında topla buluşan Mısırlı yıldız, kaleye 3.8 metre mesafeden golü buldu. Çektiği şut mesafenin de kısa olmasıyla 86 km hıza ulaşabildi. Ancak yapılan incelemede, 'aynı şut 20 metre mesafeden çekilseydi 137 km hıza kadar çıkabilirdi' yorumu yapıldı. (Fotomaç)
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