Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Mostafa Mohamed bulduğunu atıyor! Hiç affı yok

HER SİSTEME UYUM SAĞLIYOR

Bunda yaptığı sert ve net vuruşlarının etkisi çok büyük. Nitekim Erzurum kalecisi Göktuğ da top Mostafa'nın ayağına geldiğinde çaresiz kaldı. G.Saray'ı 2-0 galibiyete taşıyan Mısırlı futbolcu, ayrıca 3 kez top çaldı ve 4 kez ikili mücadele kazandı.