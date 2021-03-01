01 Mart 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Mostafa Mohamed planı belli oldu! İşle satılacağı tarih...

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Mostafa Mohamed'in, sözleşmesi de merak konusu oldu. Bu konuda eli güçlü olan sarı kırmızılılar, Mısır basınından gelen iddiaları gülerek karşılıyor. Mohamed için planlarını çoktan yapan Aslan, satılacağı tarihi bile belirledi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberi (GS haberleri)

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Mostafa Mohamed planı belli oldu! İşle satılacağı tarih...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 01.03.2021

forması ile daha sahaya adımını attığı ilk maçta golle tanışan , toplam 6 karşılaşmada 6 gole ulaşırken spekülasyonlar da art arda gelmeye başladı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Mostafa Mohamed planı belli oldu! İşle satılacağı tarih...

Mısırlı golcünün adı takımları ile anılırken, gerçekler ise çok farklı. İşte 23 yaşındaki yıldızla ilgili detaylar:

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Mostafa Mohamed planı belli oldu! İşle satılacağı tarih...

'İSTESEK SERI DE AYRILAMAZDI'
yönetimi, "Ya sezon sonunda 'den astronomik bir teklif gelirse ve kabul ederse...'' yorumlarına örneğini veriyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Mostafa Mohamed planı belli oldu! İşle satılacağı tarih...

Geçen sezonun devre arasında , 'la anlaşmıştı. kulübü, Fildişili yıldızın bonservisine sahip 'la da el sıkışmıştı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Mostafa Mohamed planı belli oldu! İşle satılacağı tarih...

Bunu hatırlatan sarı-kırmızılı yetkililer, "O dönem sezon sonuna kadar bizim kiralık oyuncumuzdu. Biz Seri'nin kalmasını istedik ve dediğimiz oldu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Mostafa Mohamed planı belli oldu! İşle satılacağı tarih...

Hatta 18 milyon Euro satın alma opsiyonunu ödeseydik bonservisine de sahip olacaktık'' ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Mostafa Mohamed planı belli oldu! İşle satılacağı tarih...

SON TARİH: 31 ARALIK 2021
'ten 2 milyon dolara 1.5 yıllığına kiralanan 'in satın alma opsiyonu 'da. Sarı-kırmızılılar, 31 Aralık 2021'e kadar 4 milyon dolar ödediği anda Mohamed'in bonservisini alma hakkına sahip.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Mostafa Mohamed planı belli oldu! İşle satılacağı tarih...

SALAH İLE İKİLİ OLACAK
'la birlikte tüm dünyanın gözünü çevirdiği Milli Takımı ile 'nda boy gösterecek Mohamed'in önümüzdeki sezon değerini katlayacağı düşünülüyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Mostafa Mohamed planı belli oldu! İşle satılacağı tarih...

SÖRLOTH ÖRNEĞİ DOĞRU DEĞIL!
'e benzer etkiyi geçen sezon 'da Sörloth yapmış ve Norveçli golcüyü kapmıştı. Ancak Sörloth'un kiralık sözleşmesindeki 'a ait geri alma maddesinden dolayı , kârını düşünerek bu satışı onayladı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Mostafa Mohamed planı belli oldu! İşle satılacağı tarih...

'ın ise Mohamed'de eli güçlü ve olası satış için de sezon sonu değil, 2022 yazı planlanıyor. Bonservisi alınacağı için devre dışı kalıyor. (Sabah / Mehmet Özcan)

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