Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Mostafa Mohamed planı belli oldu! İşle satılacağı tarih...

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Mostafa Mohamed'in, sözleşmesi de merak konusu oldu. Bu konuda eli güçlü olan sarı kırmızılılar, Mısır basınından gelen iddiaları gülerek karşılıyor. Mohamed için planlarını çoktan yapan Aslan, satılacağı tarihi bile belirledi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberi (GS haberleri)

Galatasaray forması ile daha sahaya adımını attığı ilk maçta golle tanışan Mostafa Mohamed, toplam 6 karşılaşmada 6 gole ulaşırken spekülasyonlar da art arda gelmeye başladı.

Mısırlı golcünün adı İngiliz takımları ile anılırken, gerçekler ise çok farklı. İşte 23 yaşındaki yıldızla ilgili detaylar:

'İSTESEK SERI DE AYRILAMAZDI'

Galatasaray yönetimi, "Ya sezon sonunda İngiltere'den astronomik bir teklif gelirse ve Zamalek kabul ederse...'' yorumlarına Seri örneğini veriyor.

Geçen sezonun devre arasında Seri, Lyon'la anlaşmıştı. Fransız kulübü, Fildişili yıldızın bonservisine sahip Fulham'la da el sıkışmıştı.

Bunu hatırlatan sarı-kırmızılı yetkililer, "O dönem Seri sezon sonuna kadar bizim kiralık oyuncumuzdu. Biz Seri'nin kalmasını istedik ve dediğimiz oldu.

Hatta 18 milyon Euro satın alma opsiyonunu ödeseydik bonservisine de sahip olacaktık'' ifadelerini kullandı.

SON TARİH: 31 ARALIK 2021

Zamalek'ten 2 milyon dolara 1.5 yıllığına kiralanan Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonu Galatasaray'da. Sarı-kırmızılılar, 31 Aralık 2021'e kadar 4 milyon dolar ödediği anda Mohamed'in bonservisini alma hakkına sahip.

SALAH İLE İKİLİ OLACAK

Salah'la birlikte tüm dünyanın gözünü çevirdiği Mısır Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda boy gösterecek Mohamed'in önümüzdeki sezon değerini katlayacağı düşünülüyor.