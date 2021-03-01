01 Mart 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'dan kadın basketbol takımına transfer! Samantha Whitcomb...

G.Saray transferi resmen duyurdu!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 01.03.2021 Giriş Tarihi: 01.03.2021

, şutör guard Samantha Allison Whitcomb'u kadrosuna kattığını resmi internet sitesinden açıkladı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

, şutör guard Samantha Allison Whitcomb'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklama şu şekilde:

Galatasaray Kadın Basketbol Takımımız, ABD ve Avustralya çifte vatandaşı şutör guard Samantha Allison Whitcomb'u kadrosuna kattı.

20 Temmuz 1988 tarihinde ABD California Eyaleti'nin Ventura şehrinde doğan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Whitcomb, WNBA'de Seattle Storm formasıyla iki şampiyonluk yaşadı.

WNBA'de bir maçın ilk yarısında en fazla üçlük isabeti kaydetme rekoruna iki kez erişti (6).

Avustralya State Basketball League'de iki şampiyonluğu bulunan 32 yaşındaki oyuncu, bu ligde 3 kez büyük final MVP'si seçildi. Avustralya'da 3 defa en çok sayı atan oyuncu unvanını elde eden Sami Whitcomb, 4 defa da WSBL All-Star takımına seçildi.

2010 yılında Chigaho Sky ile kamp kontratı yapan Whitcomb, sezon başında serbest bırakıldı ve kariyerine Avrupa'da devam etti. Almanya'da ChemCats Chemnitz, Wolfenbuttel Wildcats, Avustralya'da Rockingham Flames, Perth Lynx ve Fransa'da Montpellier forması giydi.

1 Şubat 2017 tarihinde free agent olarak Seattle Storm ile sözleşme imzalayan basketbolcu, burada iki şampiyonluk yaşadı. 26 Mayıs 2017 tarihinde New York Liberty ile oynanan maçta 22 sayı ile kariyer rekorunu kırdı.

'a Galatasaray kariyerinde başarılar diliyoruz.

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