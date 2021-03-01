Terim'i dolandırmak isteyenler yakalandı!
Son dakika Galatasaray haberleri: Teknik direktör Fatih Terim'in de aralarında olduğu birçok ünlü ismi dolandırmaya çalışan 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerde 3 kişi serbest bırakıldı. (GS haberleri)
Geçen yıl aralık ayı ile bu yıl şubat ayları arasında birçok iş insanı, kendilerini telefonla arayarak kentin valisi veya belediye başkanı şeklinde tanıtan kişilerin tekerlekli sandalye, lösemili çocukların tedavisi ve entübe cihazı bağışı bahanesiyle para istediği şeklinde polise ihbarda bulundu. İhbarlar üzerine harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Sakarya ve Kahramanmaraş'ta yaşayan 16 kişiyi arayarak aynı bahaneyle para istediğini belirledi. Bu yöntemle dolandırılan 11 kişinin, banka hesabına toplam 41 bin 500 TL yatırdığını belirleyen ekipler, bu paraya bloke koyarak şüphelilere yönelik operasyon başlattı.
EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDILAR
Adresleri belirlenen 5 şüpheli, 27 Şubat günü İstanbul ve Tekirdağ'da gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerden 3'ü, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden Ş.U. ve K.Y. ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
FATİH TERİM'İ DE ARAMIŞLAR
Şüphelilerin dolandırmaya çalıştığı 16 kişinin arasında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de olduğu öğrenildi. Terim'in şahsi cep telefonu numarasını arayan dolandırıcıların, kendilerini kamu kurumu yetkilisi olarak tanıtarak lösemili çocukların tedavisi için para istediği, ancak tecrübeli teknik adamın durumu fark edip, hemen polise bildirdiği ortaya çıktı.
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